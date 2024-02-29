Анонсирована ипотека со льготной ставкой 2% для участников СВО

Путин: участники СВО смогут брать ипотеку под 2%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Курган, взятка, зарплата, кредит, покупка, долг, капитал, коррупция, экономика, ипотека, конверт, вклады, банкнота, капиталовложение, инвестиции, деньги в конверте, деньги, наличные, купюра, курс рубля, рубли, пачка денег, взятка, подкуп, задолженность, черный нал, вклад, первый взнос
Участники СВО получат ипотеку со ставкой в 2%, заявил Путин Фото:
новость из сюжета
Обращение Путина к Федеральному собранию-2024

Президент РФ Владимир Путин заявил, что участники спецоперации получат ипотеку, льготная ставка которой составит 2% годовых. Об этом он сообщил во время своего послания к Федеральному собранию.

«Ипотеку со льготной ставкой 2% смогут получать участники спецоперации», — заявил Путин во время своего выступления. Трансляция послания ведется на телеканале «Россия-24».

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что участники спецоперации получат ипотеку, льготная ставка которой составит 2% годовых. Об этом он сообщил во время своего послания к Федеральному собранию. «Ипотеку со льготной ставкой 2% смогут получать участники спецоперации», — заявил Путин во время своего выступления. Трансляция послания ведется на телеканале «Россия-24».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...