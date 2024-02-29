Общество Анонсирована ипотека со льготной ставкой 2% для участников СВО Путин: участники СВО смогут брать ипотеку под 2% 29 февраля 2024 в 15:57 Размер текста - 17 + Участники СВО получат ипотеку со ставкой в 2%, заявил Путин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Обращение Путина к Федеральному собранию-2024 Президент РФ Владимир Путин заявил, что участники спецоперации получат ипотеку, льготная ставка которой составит 2% годовых. Об этом он сообщил во время своего послания к Федеральному собранию. «Ипотеку со льготной ставкой 2% смогут получать участники спецоперации», — заявил Путин во время своего выступления. Трансляция послания ведется на телеканале «Россия-24». Президент РФ Владимир Путин заявил, что участники спецоперации получат ипотеку, льготная ставка которой составит 2% годовых. Об этом он сообщил во время своего послания к Федеральному собранию. «Ипотеку со льготной ставкой 2% смогут получать участники спецоперации», — заявил Путин во время своего выступления. Трансляция послания ведется на телеканале «Россия-24». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям