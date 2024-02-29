Анонсирована ипотека со льготной ставкой 2% для участников СВО

Участники СВО получат ипотеку со ставкой в 2%, заявил Путин
новость из сюжетаОбращение Путина к Федеральному собранию-2024
Президент РФ Владимир Путин заявил, что участники спецоперации получат ипотеку, льготная ставка которой составит 2% годовых. Об этом он сообщил во время своего послания к Федеральному собранию.
«Ипотеку со льготной ставкой 2% смогут получать участники спецоперации», — заявил Путин во время своего выступления. Трансляция послания ведется на телеканале «Россия-24».
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