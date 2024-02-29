Российские регионы ждет обновление общественного транспорта

29 февраля 2024 в 16:06 Размер текста - 17 +

В госбюджете также выделят 66 млрд рублей на закупку школьных автобусов, заявил Путин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Обращение Путина к Федеральному собранию-2024 Президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране будет обновлен общественный транспорт. На это будет выделено 150 млрд рублей. При этом субъекты РФ получат порядка 4000 троллейбусов, автобусов и другого транспорта. Об этом он сообщил во время своего послания к Федеральному собранию. «Будем развивать общественный транспорт, снижать его возраст до 2030 года. Субъекты федерации дополнительно получат около 40000 автобусов, троллейбусов, трамваев, электробусов», — заявил Путин во время своего выступления. Он добавил, что замена транспорта будет производиться с учетом экологических стандартов. На обновление в государственном бюджете будет выделено 150 млрд рублей. Кроме того, глава РФ объявил, что будут дополнительно выделены 66 млрд рублей, которые пойдут на закупку школьных автобусов. При этом транспорт должен быть российского производства.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране будет обновлен общественный транспорт. На это будет выделено 150 млрд рублей. При этом субъекты РФ получат порядка 4000 троллейбусов, автобусов и другого транспорта. Об этом он сообщил во время своего послания к Федеральному собранию. «Будем развивать общественный транспорт, снижать его возраст до 2030 года. Субъекты федерации дополнительно получат около 40000 автобусов, троллейбусов, трамваев, электробусов», — заявил Путин во время своего выступления. Он добавил, что замена транспорта будет производиться с учетом экологических стандартов. На обновление в государственном бюджете будет выделено 150 млрд рублей. Кроме того, глава РФ объявил, что будут дополнительно выделены 66 млрд рублей, которые пойдут на закупку школьных автобусов. При этом транспорт должен быть российского производства.