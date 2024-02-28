В многоэтажке Сургута выявлен очаг опасного заболевания

В сургутском ЖК десять человек госпитализированы с корью. Об этом URA.RU сообщили в окружном Роспотребнадзоре.
«Дело в том, что мы под подозрение ставим любого, у кого температура сопровождается сыпью. На поверку может оказаться, что не у всех будет подтверждена корь. Если не подтвердится — диагноз снимается, но хоть всех привьем», — сообщили в ведомстве.
В ведомстве отметили, что распространение заболевания вызвано низким количеством привитых югорчан. После обнаружения очага медики должны в течение первых 72-х часов привить всех проживающих рядом, кто не имеет прививок от кори. «В начале года были завозные случаи. Тогда нам удавалось не допустить распространения», — добавили в ведомстве и призвали всех самостоятельно сходить в поликлинику и привиться от кори.
Ранее URA.RU сообщало, что депздрав ХМАО закупает пять тысяч прививок от кори. Заказ был размещен на портале Госзакупок.
Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.