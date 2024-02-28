28 февраля 2024

В многоэтажке Сургута выявлен очаг опасного заболевания

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа фельдшеров скорой помощи в условиях коронавирусной инфекции на территории городской больницы №2. Курган, защитный костюм, фельдшер, пандемия коронавируса, скорая помошь
Госпитализировано 10 человек Фото:

В сургутском ЖК десять человек госпитализированы с корью. Об этом URA.RU сообщили в окружном Роспотребнадзоре.

«Дело в том, что мы под подозрение ставим любого, у кого температура сопровождается сыпью. На поверку может оказаться, что не у всех будет подтверждена корь. Если не подтвердится — диагноз снимается, но хоть всех привьем», — сообщили в ведомстве.

В ведомстве отметили, что распространение заболевания вызвано низким количеством привитых югорчан. После обнаружения очага медики должны в течение первых 72-х часов привить всех проживающих рядом, кто не имеет прививок от кори. «В начале года были завозные случаи. Тогда нам удавалось не допустить распространения», — добавили в ведомстве и призвали всех самостоятельно сходить в поликлинику и привиться от кори.

Ранее URA.RU сообщало, что депздрав ХМАО закупает пять тысяч прививок от кори. Заказ был размещен на портале Госзакупок.

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В сургутском ЖК десять человек госпитализированы с корью. Об этом URA.RU сообщили в окружном Роспотребнадзоре. «Дело в том, что мы под подозрение ставим любого, у кого температура сопровождается сыпью. На поверку может оказаться, что не у всех будет подтверждена корь. Если не подтвердится — диагноз снимается, но хоть всех привьем», — сообщили в ведомстве. В ведомстве отметили, что распространение заболевания вызвано низким количеством привитых югорчан. После обнаружения очага медики должны в течение первых 72-х часов привить всех проживающих рядом, кто не имеет прививок от кори. «В начале года были завозные случаи. Тогда нам удавалось не допустить распространения», — добавили в ведомстве и призвали всех самостоятельно сходить в поликлинику и привиться от кори. Ранее URA.RU сообщало, что депздрав ХМАО закупает пять тысяч прививок от кори. Заказ был размещен на портале Госзакупок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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