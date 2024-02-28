В многоэтажке Сургута выявлен очаг опасного заболевания

29 февраля 2024 в 16:04 Размер текста - 17 +

Госпитализировано 10 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В сургутском ЖК десять человек госпитализированы с корью. Об этом URA.RU сообщили в окружном Роспотребнадзоре. «Дело в том, что мы под подозрение ставим любого, у кого температура сопровождается сыпью. На поверку может оказаться, что не у всех будет подтверждена корь. Если не подтвердится — диагноз снимается, но хоть всех привьем», — сообщили в ведомстве. В ведомстве отметили, что распространение заболевания вызвано низким количеством привитых югорчан. После обнаружения очага медики должны в течение первых 72-х часов привить всех проживающих рядом, кто не имеет прививок от кори. «В начале года были завозные случаи. Тогда нам удавалось не допустить распространения», — добавили в ведомстве и призвали всех самостоятельно сходить в поликлинику и привиться от кори. Ранее URA.RU сообщало, что депздрав ХМАО закупает пять тысяч прививок от кори. Заказ был размещен на портале Госзакупок.

В сургутском ЖК десять человек госпитализированы с корью. Об этом URA.RU сообщили в окружном Роспотребнадзоре. «Дело в том, что мы под подозрение ставим любого, у кого температура сопровождается сыпью. На поверку может оказаться, что не у всех будет подтверждена корь. Если не подтвердится — диагноз снимается, но хоть всех привьем», — сообщили в ведомстве. В ведомстве отметили, что распространение заболевания вызвано низким количеством привитых югорчан. После обнаружения очага медики должны в течение первых 72-х часов привить всех проживающих рядом, кто не имеет прививок от кори. «В начале года были завозные случаи. Тогда нам удавалось не допустить распространения», — добавили в ведомстве и призвали всех самостоятельно сходить в поликлинику и привиться от кори. Ранее URA.RU сообщало, что депздрав ХМАО закупает пять тысяч прививок от кори. Заказ был размещен на портале Госзакупок.