Депздрав ХМАО тысячами закупает прививки от опасной инфекции

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На сайте Госзакупок есть заявка на 5 тысяч вакцин от Депздрава ХМАО Фото:

Департамент здравоохранения ХМАО закупает тысячи прививок от кори. Информация об этом опубликована на портале Госзакупок.

«Поставка иммунобиологического лекарственного препарата для медицинского применения. Вакцина для профилактики кори», — указано в закупке.

В документах к закупке сказано, что требуется 5 тысяч вакцин. Остаточный срок годности на момент покупки должен быть не менее 10 месяцев. За разъяснениями журналист агентства обратился в департамент здравоохранения. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало.

Ранее URA.RU сообщало, что в больницах и поликлиниках ХМАО перестали принимать пациентов из-за кори. Компания «Сургутнефтегаз» провела прививочную компанию от кори среди сотрудников.

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Департамент здравоохранения ХМАО закупает тысячи прививок от кори. Информация об этом опубликована на портале Госзакупок. «Поставка иммунобиологического лекарственного препарата для медицинского применения. Вакцина для профилактики кори», — указано в закупке. В документах к закупке сказано, что требуется 5 тысяч вакцин. Остаточный срок годности на момент покупки должен быть не менее 10 месяцев. За разъяснениями журналист агентства обратился в департамент здравоохранения. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что в больницах и поликлиниках ХМАО перестали принимать пациентов из-за кори. Компания «Сургутнефтегаз» провела прививочную компанию от кори среди сотрудников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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