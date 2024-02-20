Депздрав ХМАО тысячами закупает прививки от опасной инфекции

Департамент здравоохранения ХМАО закупает тысячи прививок от кори. Информация об этом опубликована на портале Госзакупок.
«Поставка иммунобиологического лекарственного препарата для медицинского применения. Вакцина для профилактики кори», — указано в закупке.
В документах к закупке сказано, что требуется 5 тысяч вакцин. Остаточный срок годности на момент покупки должен быть не менее 10 месяцев. За разъяснениями журналист агентства обратился в департамент здравоохранения. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало.
Ранее URA.RU сообщало, что в больницах и поликлиниках ХМАО перестали принимать пациентов из-за кори. Компания «Сургутнефтегаз» провела прививочную компанию от кори среди сотрудников.
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