В придорожные зоны на челябинских трассах инвестируют сотни миллионов рублей

Положительного результата можно достичь при совместной работе бизнеса и органов власти, считает Соколовский Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Объем инвестиций бизнеса в две мультифункциональные зоны (МФЗ) на трассе М-5 в Челябинской области составит более 300 миллионов рублей. Такую сумму озвучил представитель компании «Лукойл» Рустем Басыров после межведомственного заседания по придорожному сервису на федеральных дорогах.

«МФЗ перспективное направление для развития. Мы считаем, что инновационный подход Росавтодора положительно скажется на всех. Учитывая, что комплексы будут зеркальными, объем наших инвестиций составит более 300 миллионов рублей», — сообщил Басыров.

Первую зону установят на обходе Сима. Детали и подробности не озвучивают, лишь уточняют, что объект будет больше по площади и функционалу, чем обычные заправочные станции. Как отметил глава Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев, у бизнеса и государственных органов есть совместное стремление к изучению практик других регионов. Планируется создать первые МФЗ в области, взяв за основу лучшие кейсы страны.

«В основном работа ведется по поручению президента РФ. Следует в таких объектах сразу предусматривать земельные участки, которые можно предоставлять инвесторам под создание комплексных объектов дорожного сервиса», — заявил начальник управления земельно-имущественных отношений Росавтодора Александр Соколовский.

Планы развития обсудили на заседании межведомственной группы, где собрались правительство региона, представители бизнеса и дорожники. Согласно анализу Росавтодора, сейчас в Челябинской области насчитывается более 100 незаконных построек на федеральных трассах. «Самострои» планируют искоренить и построить зоны, в которые включат заправки, кафетерии, места для отдыха, детские площадки и другие элементы сервиса.