28 февраля 2024

Росавтодор озвучил число «самостроев» на трассах в Челябинской области. Фото

Росавтодор: число незаконных объектов на челябинских трассах близится к сотне
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-ланч с Упрдор Росавтодор. Челябинск
Планы работ по придорожному сервису были озвучены после заседания межведомственной рабочей группы Фото:

На федеральных трассах Челябинской области число «самостроев» в придорожных зонах близится к сотне. Такое количество зафиксировал Росавтодор при анализе придорожного сервиса в регионе, сообщил руководитель южноуральского управления Владимир Муравьев.

«Все объекты уже учтены, понятны их собственники. Количество незаконных объектов близится к сотне. Это действительно большой объем. То взаимодействие, которое сейчас происходит, хороший показатель, вселяющий уверенность, что придорожный сервис на федеральных дорогах будет меняться», — заявил URA.RU глава Южноуральского Росавтодора.

Число законных построек при этом составило 120 единиц. Муравьев считает, что объектов сервиса должно быть меньше, но качество и масштаб услуг больше. Для обсуждения проблемы регион посетил начальник управления земельно-имущественных отношений Росавтодора Александр Соколовский. Он отметил, что проблема с «самостроями» возникла еще в 90-х годах.

«Существование таких объектов в основном сложилось исторически. Законодательство менялось, но созданы они были до 90-х годов. Тогда позволялось строить их без нормативных документов, которые существуют сейчас», — уточнил Соколовский.

Одним из способов борьбы с такими постройками Соколовский видит создание новых объектов повышенного качества. Сейчас в регионах ведется активная работа по поручению президента РФ, сообщил он.

Соколовский посетил Челябинскую область в рамках заседания межведомственной рабочей группы. Дорожники, правительство региона и представители бизнеса обсудили модернизацию придорожного сервиса на федеральных трассах. В числе тем было и создание первых мультифункциональных зон на трассе М-5.

Пресс-ланч с Упрдор Росавтодор. Челябинск
В заседании приняли участие представители бизнеса, правительство региона и Росавтодор
Фото:
Пресс-ланч с Упрдор Росавтодор. Челябинск
Большинство «самостроев» возникли на трассах еще в 90-е, сообщил Соколовский в рамках рабочего визита
Фото:
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На федеральных трассах Челябинской области число «самостроев» в придорожных зонах близится к сотне. Такое количество зафиксировал Росавтодор при анализе придорожного сервиса в регионе, сообщил руководитель южноуральского управления Владимир Муравьев. «Все объекты уже учтены, понятны их собственники. Количество незаконных объектов близится к сотне. Это действительно большой объем. То взаимодействие, которое сейчас происходит, хороший показатель, вселяющий уверенность, что придорожный сервис на федеральных дорогах будет меняться», — заявил URA.RU глава Южноуральского Росавтодора. Число законных построек при этом составило 120 единиц. Муравьев считает, что объектов сервиса должно быть меньше, но качество и масштаб услуг больше. Для обсуждения проблемы регион посетил начальник управления земельно-имущественных отношений Росавтодора Александр Соколовский. Он отметил, что проблема с «самостроями» возникла еще в 90-х годах. «Существование таких объектов в основном сложилось исторически. Законодательство менялось, но созданы они были до 90-х годов. Тогда позволялось строить их без нормативных документов, которые существуют сейчас», — уточнил Соколовский. Одним из способов борьбы с такими постройками Соколовский видит создание новых объектов повышенного качества. Сейчас в регионах ведется активная работа по поручению президента РФ, сообщил он. Соколовский посетил Челябинскую область в рамках заседания межведомственной рабочей группы. Дорожники, правительство региона и представители бизнеса обсудили модернизацию придорожного сервиса на федеральных трассах. В числе тем было и создание первых мультифункциональных зон на трассе М-5.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...