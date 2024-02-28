Росавтодор озвучил число «самостроев» на трассах в Челябинской области. Фото

Росавтодор: число незаконных объектов на челябинских трассах близится к сотне

29 февраля 2024 в 14:38 Размер текста - 17 +

Планы работ по придорожному сервису были озвучены после заседания межведомственной рабочей группы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На федеральных трассах Челябинской области число «самостроев» в придорожных зонах близится к сотне. Такое количество зафиксировал Росавтодор при анализе придорожного сервиса в регионе, сообщил руководитель южноуральского управления Владимир Муравьев. «Все объекты уже учтены, понятны их собственники. Количество незаконных объектов близится к сотне. Это действительно большой объем. То взаимодействие, которое сейчас происходит, хороший показатель, вселяющий уверенность, что придорожный сервис на федеральных дорогах будет меняться», — заявил URA.RU глава Южноуральского Росавтодора. Число законных построек при этом составило 120 единиц. Муравьев считает, что объектов сервиса должно быть меньше, но качество и масштаб услуг больше. Для обсуждения проблемы регион посетил начальник управления земельно-имущественных отношений Росавтодора Александр Соколовский. Он отметил, что проблема с «самостроями» возникла еще в 90-х годах. «Существование таких объектов в основном сложилось исторически. Законодательство менялось, но созданы они были до 90-х годов. Тогда позволялось строить их без нормативных документов, которые существуют сейчас», — уточнил Соколовский. Одним из способов борьбы с такими постройками Соколовский видит создание новых объектов повышенного качества. Сейчас в регионах ведется активная работа по поручению президента РФ, сообщил он. Соколовский посетил Челябинскую область в рамках заседания межведомственной рабочей группы. Дорожники, правительство региона и представители бизнеса обсудили модернизацию придорожного сервиса на федеральных трассах. В числе тем было и создание первых мультифункциональных зон на трассе М-5. В заседании приняли участие представители бизнеса, правительство региона и Росавтодор Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Большинство «самостроев» возникли на трассах еще в 90-е, сообщил Соколовский в рамках рабочего визита Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На федеральных трассах Челябинской области число «самостроев» в придорожных зонах близится к сотне. Такое количество зафиксировал Росавтодор при анализе придорожного сервиса в регионе, сообщил руководитель южноуральского управления Владимир Муравьев. «Все объекты уже учтены, понятны их собственники. Количество незаконных объектов близится к сотне. Это действительно большой объем. То взаимодействие, которое сейчас происходит, хороший показатель, вселяющий уверенность, что придорожный сервис на федеральных дорогах будет меняться», — заявил URA.RU глава Южноуральского Росавтодора. Число законных построек при этом составило 120 единиц. Муравьев считает, что объектов сервиса должно быть меньше, но качество и масштаб услуг больше. Для обсуждения проблемы регион посетил начальник управления земельно-имущественных отношений Росавтодора Александр Соколовский. Он отметил, что проблема с «самостроями» возникла еще в 90-х годах. «Существование таких объектов в основном сложилось исторически. Законодательство менялось, но созданы они были до 90-х годов. Тогда позволялось строить их без нормативных документов, которые существуют сейчас», — уточнил Соколовский. Одним из способов борьбы с такими постройками Соколовский видит создание новых объектов повышенного качества. Сейчас в регионах ведется активная работа по поручению президента РФ, сообщил он. Соколовский посетил Челябинскую область в рамках заседания межведомственной рабочей группы. Дорожники, правительство региона и представители бизнеса обсудили модернизацию придорожного сервиса на федеральных трассах. В числе тем было и создание первых мультифункциональных зон на трассе М-5.