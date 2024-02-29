Ивлеева решила голосовать за Путина после его выступления

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Послание президента Федеральному Собранию. Москва, владимир путин
Анастасия Ивлеева выразила поддержку инициативам после послания Путина Фото:
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Обращение Путина к Федеральному собранию-2024

Блогер Анастасия Ивлеева после просмотра послания президента России Владимира Путина решила поддержать его в президентских выборах. Она заявила, что готова проголосовать за инициативы и проекты, которые были озвучены в послании.

«В этом году первый раз смотрела послание президента. Инициативы и проекты, которые были озвучены, у меня искренне отзываются и я знаю, что пойду за них голосовать», — написала Ивлеева в своем telegram-канале. Она добавила, что впервые за много лет обратила внимание на важные вопросы и в данный момент старается более глубоко разобраться в них.

Владимир Путин 29 февраля огласил послание Федеральному посланию, которое стало рекордным по длительности. Выборы президента России запланированы на 15—17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владимир Путин и Владислав Даванков.

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Блогер Анастасия Ивлеева после просмотра послания президента России Владимира Путина решила поддержать его в президентских выборах. Она заявила, что готова проголосовать за инициативы и проекты, которые были озвучены в послании. «В этом году первый раз смотрела послание президента. Инициативы и проекты, которые были озвучены, у меня искренне отзываются и я знаю, что пойду за них голосовать», — написала Ивлеева в своем telegram-канале. Она добавила, что впервые за много лет обратила внимание на важные вопросы и в данный момент старается более глубоко разобраться в них. Владимир Путин 29 февраля огласил послание Федеральному посланию, которое стало рекордным по длительности. Выборы президента России запланированы на 15—17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владимир Путин и Владислав Даванков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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