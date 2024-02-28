28 февраля 2024

Новый фельдшерско-акушерский пункт скоро появится в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Пельвож, отдаленный район Салехарда. ЯНАО, фельдшерско акушерский пункт, фап
Новый ФАП появится в деревне Харампур Фото:

В деревне Харампур (ЯНАО) строители возводят модульное здание на 200 кв. м для будущего фельдшерско-акушерского пункта. Здесь расположатся прививочный, смотровой, процедурный кабинеты. Здание возводят по технологии, подходящей для районов Крайнего Севера, сообщают в правительстве округа.

«Это будет модульное здание площадью около 200 квадратных метров. ФАП сдадут „под ключ“ с установленной мебелью и оборудованием. В здании расположатся прививочный, процедурный, смотровой кабинеты, а также специализированные и технические помещения. Сейчас фельдшер ведет прием во временно предоставленном здании», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте окружного правительства.

В ФАПе предусмотрены холодное и горячее водоснабжение, отопление, вентиляция, охранно-пожарная сигнализация и видеонаблюдение. Тепло и комфортно здесь будет даже при -55 градусах.

Ранее URA.RU сообщало, что центральная районная больница в селе Аксарка Приуральского района ЯНАО готовится к переезду в новое модульное здание. Первых пациентов ЦРБ примет во втором квартале этого года после получения лицензии.

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В деревне Харампур (ЯНАО) строители возводят модульное здание на 200 кв. м для будущего фельдшерско-акушерского пункта. Здесь расположатся прививочный, смотровой, процедурный кабинеты. Здание возводят по технологии, подходящей для районов Крайнего Севера, сообщают в правительстве округа. «Это будет модульное здание площадью около 200 квадратных метров. ФАП сдадут „под ключ“ с установленной мебелью и оборудованием. В здании расположатся прививочный, процедурный, смотровой кабинеты, а также специализированные и технические помещения. Сейчас фельдшер ведет прием во временно предоставленном здании», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте окружного правительства. В ФАПе предусмотрены холодное и горячее водоснабжение, отопление, вентиляция, охранно-пожарная сигнализация и видеонаблюдение. Тепло и комфортно здесь будет даже при -55 градусах. Ранее URA.RU сообщало, что центральная районная больница в селе Аксарка Приуральского района ЯНАО готовится к переезду в новое модульное здание. Первых пациентов ЦРБ примет во втором квартале этого года после получения лицензии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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