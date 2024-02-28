Новый фельдшерско-акушерский пункт скоро появится в ЯНАО

В деревне Харампур (ЯНАО) строители возводят модульное здание на 200 кв. м для будущего фельдшерско-акушерского пункта. Здесь расположатся прививочный, смотровой, процедурный кабинеты. Здание возводят по технологии, подходящей для районов Крайнего Севера, сообщают в правительстве округа.
«Это будет модульное здание площадью около 200 квадратных метров. ФАП сдадут „под ключ“ с установленной мебелью и оборудованием. В здании расположатся прививочный, процедурный, смотровой кабинеты, а также специализированные и технические помещения. Сейчас фельдшер ведет прием во временно предоставленном здании», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте окружного правительства.
В ФАПе предусмотрены холодное и горячее водоснабжение, отопление, вентиляция, охранно-пожарная сигнализация и видеонаблюдение. Тепло и комфортно здесь будет даже при -55 градусах.
Ранее URA.RU сообщало, что центральная районная больница в селе Аксарка Приуральского района ЯНАО готовится к переезду в новое модульное здание. Первых пациентов ЦРБ примет во втором квартале этого года после получения лицензии.
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