Новый фельдшерско-акушерский пункт скоро появится в ЯНАО

29 февраля 2024 в 17:10 Размер текста - 17 +

Новый ФАП появится в деревне Харампур Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В деревне Харампур (ЯНАО) строители возводят модульное здание на 200 кв. м для будущего фельдшерско-акушерского пункта. Здесь расположатся прививочный, смотровой, процедурный кабинеты. Здание возводят по технологии, подходящей для районов Крайнего Севера, сообщают в правительстве округа. «Это будет модульное здание площадью около 200 квадратных метров. ФАП сдадут „под ключ“ с установленной мебелью и оборудованием. В здании расположатся прививочный, процедурный, смотровой кабинеты, а также специализированные и технические помещения. Сейчас фельдшер ведет прием во временно предоставленном здании», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте окружного правительства. В ФАПе предусмотрены холодное и горячее водоснабжение, отопление, вентиляция, охранно-пожарная сигнализация и видеонаблюдение. Тепло и комфортно здесь будет даже при -55 градусах. Ранее URA.RU сообщало, что центральная районная больница в селе Аксарка Приуральского района ЯНАО готовится к переезду в новое модульное здание. Первых пациентов ЦРБ примет во втором квартале этого года после получения лицензии.

В деревне Харампур (ЯНАО) строители возводят модульное здание на 200 кв. м для будущего фельдшерско-акушерского пункта. Здесь расположатся прививочный, смотровой, процедурный кабинеты. Здание возводят по технологии, подходящей для районов Крайнего Севера, сообщают в правительстве округа. «Это будет модульное здание площадью около 200 квадратных метров. ФАП сдадут „под ключ“ с установленной мебелью и оборудованием. В здании расположатся прививочный, процедурный, смотровой кабинеты, а также специализированные и технические помещения. Сейчас фельдшер ведет прием во временно предоставленном здании», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте окружного правительства. В ФАПе предусмотрены холодное и горячее водоснабжение, отопление, вентиляция, охранно-пожарная сигнализация и видеонаблюдение. Тепло и комфортно здесь будет даже при -55 градусах. Ранее URA.RU сообщало, что центральная районная больница в селе Аксарка Приуральского района ЯНАО готовится к переезду в новое модульное здание. Первых пациентов ЦРБ примет во втором квартале этого года после получения лицензии.