В Сургуте бармены придумали необычный напиток с помощью нейросети

01 марта 2024 в 09:30 Размер текста - 17 +

В сургутском баре Frank придумали коктейль под названием «Нефтегазовый Сургут» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU (фото из архива) В Сургуте (ХМАО) в баре Frank придумали коктейль под названием «Нефтегазовый Сургут», который появился в спецменю в рамках фестиваля Russian Cocktail Week. Ингредиенты для напитка помогла подобрать нейросеть, сообщил URA.RU старший бартендер заведения Артур Лукогорский.



«В основе коктейля „Нефтегазовый Сургут“ — джин, а в плане вкуса преобладает яблоко. Дополняют вкус лайм и базилик. По молекулярному составу такие ингредиенты хорошо друг с другом сочетаются, в этом нам помогла нейросеть. Всего в карте четыре коктейля, но из них посетители чаще всего заказывают именно „Нефтегазовый Сургут“», — рассказал агентству Лукогорский.



Название коктейля образовано от наименования города и характерного для него эпитета. У сургутян будет возможность попробовать коктейли из спецменю до конца марта. «Скорее всего карту с этими коктейлями мы продлим еще на месяц, несмотря на то, что сам фестиваль заканчивается уже 1 марта», — добавил Лукогорский.



Фестивальная коктейльная неделя проводится по всей России. В мероприятии принимают участие более 250 заведений, в каждом из которых представлена своя уникальная карта напитков.



Необычным напитком бармены удивили и жителей Тюмени. В ресторане «Арбат» на протяжении недели подавали коктейль «Тюмень влюбляющая». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сургуте (ХМАО) в баре Frank придумали коктейль под названием «Нефтегазовый Сургут», который появился в спецменю в рамках фестиваля Russian Cocktail Week. Ингредиенты для напитка помогла подобрать нейросеть, сообщил URA.RU старший бартендер заведения Артур Лукогорский. «В основе коктейля „Нефтегазовый Сургут“ — джин, а в плане вкуса преобладает яблоко. Дополняют вкус лайм и базилик. По молекулярному составу такие ингредиенты хорошо друг с другом сочетаются, в этом нам помогла нейросеть. Всего в карте четыре коктейля, но из них посетители чаще всего заказывают именно „Нефтегазовый Сургут“», — рассказал агентству Лукогорский. Название коктейля образовано от наименования города и характерного для него эпитета. У сургутян будет возможность попробовать коктейли из спецменю до конца марта. «Скорее всего карту с этими коктейлями мы продлим еще на месяц, несмотря на то, что сам фестиваль заканчивается уже 1 марта», — добавил Лукогорский. Фестивальная коктейльная неделя проводится по всей России. В мероприятии принимают участие более 250 заведений, в каждом из которых представлена своя уникальная карта напитков. Необычным напитком бармены удивили и жителей Тюмени. В ресторане «Арбат» на протяжении недели подавали коктейль «Тюмень влюбляющая».