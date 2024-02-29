В Сургуте бармены придумали необычный напиток с помощью нейросети

В Сургуте (ХМАО) в баре Frank придумали коктейль под названием «Нефтегазовый Сургут», который появился в спецменю в рамках фестиваля Russian Cocktail Week. Ингредиенты для напитка помогла подобрать нейросеть, сообщил URA.RU старший бартендер заведения Артур Лукогорский.
«В основе коктейля „Нефтегазовый Сургут“ — джин, а в плане вкуса преобладает яблоко. Дополняют вкус лайм и базилик. По молекулярному составу такие ингредиенты хорошо друг с другом сочетаются, в этом нам помогла нейросеть. Всего в карте четыре коктейля, но из них посетители чаще всего заказывают именно „Нефтегазовый Сургут“», — рассказал агентству Лукогорский.
Название коктейля образовано от наименования города и характерного для него эпитета. У сургутян будет возможность попробовать коктейли из спецменю до конца марта. «Скорее всего карту с этими коктейлями мы продлим еще на месяц, несмотря на то, что сам фестиваль заканчивается уже 1 марта», — добавил Лукогорский.
Фестивальная коктейльная неделя проводится по всей России. В мероприятии принимают участие более 250 заведений, в каждом из которых представлена своя уникальная карта напитков.
Необычным напитком бармены удивили и жителей Тюмени. В ресторане «Арбат» на протяжении недели подавали коктейль «Тюмень влюбляющая».
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