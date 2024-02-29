Друг пилота, убитого при угоне Ми-8 на Украину, отреагировал на смерть предателя Кузьминова

Друг пилота, убитого при угоне Ми-8 на Украину, пожелал Кузьминову попасть в ад

29 февраля 2024 в 18:46 Размер текста - 17 +

Максим Кузьминов угнал Ми-8 для ВСУ 23 августа 2023 Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Российский летчик-предатель угнал на Украину вертолет Ми-8 Друг екатеринбургского штурмана Хушбахта Турсунова, убитого во время угона вертолета Ми-8 на Украину, с радостью воспринял новость о смерти предателя-перебежчика Максима Кузьминова в Испании. В разговоре с журналистом URA.RU Комилджон заявил о том, что расстрел предателя станет уроком для остальных. «Мы с друзьями сидели в чайхане, когда один из моих товарищей прочитал новость о том, что в Испании расстреляли Кузьминова. Мои близкие знают, что Кузьминов убил моего друга Хушбахта, оставив сына сиротой. Я понимаю, что смерти любого человека радоваться нельзя, но в данной случае я очень рад. И вообще, я убежден, что Кузьминов получил по заслугам. Мне его не жаль. Место предателя в аду, куда я и желаю ему попасть. Теперь я могу точно сказать, что справедливость восторжествовала. Смерть предателя станет всем уроком», — подчеркнул Комилджон. Испанские СМИ вечером начали сообщать о смерти российского летчика Максима Кузьминова. Тот в 2023 году был завербован украинской разведкой и по их заданию угнал российский вертолет Ми-8. На борту судна оказался штурман из Екатеринбурга Хушбахт Турсунов. По предварительным данным, Кузьминов убил Турсунова после чего и совершил угон воздушного транспорта. 9 октября в уральской столице простились с Турсуновым, а президент РФ Владимир Путин наградил его посмертно орденом Мужества. Вся актуальная информация о жизни и смерти предателя Кузьминова — в сюжете URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Друг екатеринбургского штурмана Хушбахта Турсунова, убитого во время угона вертолета Ми-8 на Украину, с радостью воспринял новость о смерти предателя-перебежчика Максима Кузьминова в Испании. В разговоре с журналистом URA.RU Комилджон заявил о том, что расстрел предателя станет уроком для остальных. «Мы с друзьями сидели в чайхане, когда один из моих товарищей прочитал новость о том, что в Испании расстреляли Кузьминова. Мои близкие знают, что Кузьминов убил моего друга Хушбахта, оставив сына сиротой. Я понимаю, что смерти любого человека радоваться нельзя, но в данной случае я очень рад. И вообще, я убежден, что Кузьминов получил по заслугам. Мне его не жаль. Место предателя в аду, куда я и желаю ему попасть. Теперь я могу точно сказать, что справедливость восторжествовала. Смерть предателя станет всем уроком», — подчеркнул Комилджон. Испанские СМИ вечером начали сообщать о смерти российского летчика Максима Кузьминова. Тот в 2023 году был завербован украинской разведкой и по их заданию угнал российский вертолет Ми-8. На борту судна оказался штурман из Екатеринбурга Хушбахт Турсунов. По предварительным данным, Кузьминов убил Турсунова после чего и совершил угон воздушного транспорта. 9 октября в уральской столице простились с Турсуновым, а президент РФ Владимир Путин наградил его посмертно орденом Мужества. Вся актуальная информация о жизни и смерти предателя Кузьминова — в сюжете URA.RU.