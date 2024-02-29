Челябинский актер Робак сыграл главную роль в сериале на ТНТ

Актер Александр Робак сыграл главной роль в сериале «Наследство» Фото: Илья Московец © URA.RU

Актер Александр Робок из Златоуста (Челябинская область) сыграл одну из главных ролей в сериале «Наследство» на ТНТ. Об этом сообщили на официальном сайте канала.

«Главные роли сыграли Нонна Гришаева, Глеб Калюжный, Маргарита Аброськина, Елена Алферова, а также Александр Робак. В сериале Робак сыграл миллионера и авантюриста по имени Виктор», — сообщает пресс-служба телеканала.

Премьера комедийного сериала «Наследство» состоится 11 марта. В нем рассказывается о том, как деньги меняют людей и влияют на взаимоотношения.

На счету у Александра Робака более 130 работ в кинематографе. В конце 2023 года актер приезжал в Челябинскую область на съемки сериала «Вечная зима», где он сыграл главную роль.