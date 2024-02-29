Челябинский актер Робак сыграл главную роль в сериале на ТНТ

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Съемки фильма "Вечная зима" с Александром Робаком. Магнитогорск, робак александр
Актер Александр Робак сыграл главной роль в сериале «Наследство» Фото:

Актер Александр Робок из Златоуста (Челябинская область) сыграл одну из главных ролей в сериале «Наследство» на ТНТ. Об этом сообщили на официальном сайте канала.

«Главные роли сыграли Нонна Гришаева, Глеб Калюжный, Маргарита Аброськина, Елена Алферова, а также Александр Робак. В сериале Робак сыграл миллионера и авантюриста по имени Виктор», — сообщает пресс-служба телеканала.

Премьера комедийного сериала «Наследство» состоится 11 марта. В нем рассказывается о том, как деньги меняют людей и влияют на взаимоотношения.

На счету у Александра Робака более 130 работ в кинематографе. В конце 2023 года актер приезжал в Челябинскую область на съемки сериала «Вечная зима», где он сыграл главную роль.

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Актер Александр Робок из Златоуста (Челябинская область) сыграл одну из главных ролей в сериале «Наследство» на ТНТ. Об этом сообщили на официальном сайте канала. «Главные роли сыграли Нонна Гришаева, Глеб Калюжный, Маргарита Аброськина, Елена Алферова, а также Александр Робак. В сериале Робак сыграл миллионера и авантюриста по имени Виктор», — сообщает пресс-служба телеканала. Премьера комедийного сериала «Наследство» состоится 11 марта. В нем рассказывается о том, как деньги меняют людей и влияют на взаимоотношения. На счету у Александра Робака более 130 работ в кинематографе. В конце 2023 года актер приезжал в Челябинскую область на съемки сериала «Вечная зима», где он сыграл главную роль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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