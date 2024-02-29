Студентам вуза в ХМАО в два раза сократили соцвыплаты

Студентам из Ханты-Мансийска пришла материальная помощь в размере 5 тысяч рублей

01 марта 2024 в 14:40 Размер текста - 17 +

Размер материальной помощи для студентов ЮГУ сократился в два раза Фото: Александр Мамаев © URA.RU Студентам Югорского государственного университета в Ханты-Мансийске в феврале зачислили материальную помощь на 50% меньше той, которую они получали. Об этом ученица вуза рассказала журналисту агентства URA.RU. «Всем студентам, которые подали заявку на получение материальной помощи от ЮГУ в этом месяце пришло всего 5 тысяч рублей. Раньше эта сумма составляла 10 тысяч, а в предыдущие годы доходила и до 20. Учитывая, что за этими выплатами обращаются студенты из многодетных семей, сироты и те, кто попал в сложные жизненные ситуации, такое урезание выплат очень болезненно воспринимается», — рассказала студентка ЮГУ. По словам девушки, даже те, кто учится очно, вынуждены искать работу, чтобы хоть как-то сводить концы с концами. По данным источника в сфере образования, размер материальной помощи уменьшили из-за сокращения финансирования более чем в два раза. Не исключается, что следующие выплаты придут в привычном размере и это лишь временная мера. В ректорате ЮГУ корреспонденту агентства пообещали дать комментарий по этому поводу. Однако на момент публикации материала получить ответ не удалось. Ранее URA.RU сообщало о том, что студенты Югорского госуниверситета в Ханты-Мансийске пожаловались на снижение размера стипендии в новом учебном году. Для отличников, которые учатся на бюджете она теперь составляет 7500 вместо 10000 рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Студентам Югорского государственного университета в Ханты-Мансийске в феврале зачислили материальную помощь на 50% меньше той, которую они получали. Об этом ученица вуза рассказала журналисту агентства URA.RU. «Всем студентам, которые подали заявку на получение материальной помощи от ЮГУ в этом месяце пришло всего 5 тысяч рублей. Раньше эта сумма составляла 10 тысяч, а в предыдущие годы доходила и до 20. Учитывая, что за этими выплатами обращаются студенты из многодетных семей, сироты и те, кто попал в сложные жизненные ситуации, такое урезание выплат очень болезненно воспринимается», — рассказала студентка ЮГУ. По словам девушки, даже те, кто учится очно, вынуждены искать работу, чтобы хоть как-то сводить концы с концами. По данным источника в сфере образования, размер материальной помощи уменьшили из-за сокращения финансирования более чем в два раза. Не исключается, что следующие выплаты придут в привычном размере и это лишь временная мера. В ректорате ЮГУ корреспонденту агентства пообещали дать комментарий по этому поводу. Однако на момент публикации материала получить ответ не удалось. Ранее URA.RU сообщало о том, что студенты Югорского госуниверситета в Ханты-Мансийске пожаловались на снижение размера стипендии в новом учебном году. Для отличников, которые учатся на бюджете она теперь составляет 7500 вместо 10000 рублей.