Рособрнадзор оценил идею Путина изменить порядок проведения ЕГЭ

Рособрнадзор изменит порядок проведения ЕГЭ в кротчайшие сроки
© Служба новостей «URA.RU»
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День сдачи ЕГЭ родителями. Курган, учитель, паспорт, егэ, класс, экзамен, школьный класс, школа, единый государственный экзамен, огэ
В России изменят порядок проведения ЕГЭ Фото:

Рособрнадзор заявил, что сможет изменить порядок проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ), чтобы школьники имели возможность пересдать один предмет в тот же год. Ранее президент России Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию сообщил, что у выпускников появится возможность пересдать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по одному предмету для набора баллов.

«Рособрнадзор готов в кратчайшие сроки изменить порядок проведения ЕГЭ, чтобы выпускники могли пересдать один предмет в тот же год», — передает сообщение службы ТАСС. Кроме того, сенатор, замглавы комитета по образованию, науке и культуре Совета Федерации Екатерина Алтабаева заявила РИА Новости, что возможность пересдачи выпускниками школ одного предмета ЕГЭ может быть реализована уже в текущем учебном году.

Ранее Путин предложил дать выпускникам второй шанс, а именно по выбору самого ученика предоставить ему возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов. Он отметил, что механизм ЕГЭ должен совершенствоваться.

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Рособрнадзор заявил, что сможет изменить порядок проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ), чтобы школьники имели возможность пересдать один предмет в тот же год. Ранее президент России Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию сообщил, что у выпускников появится возможность пересдать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по одному предмету для набора баллов. «Рособрнадзор готов в кратчайшие сроки изменить порядок проведения ЕГЭ, чтобы выпускники могли пересдать один предмет в тот же год», — передает сообщение службы ТАСС. Кроме того, сенатор, замглавы комитета по образованию, науке и культуре Совета Федерации Екатерина Алтабаева заявила РИА Новости, что возможность пересдачи выпускниками школ одного предмета ЕГЭ может быть реализована уже в текущем учебном году. Ранее Путин предложил дать выпускникам второй шанс, а именно по выбору самого ученика предоставить ему возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов. Он отметил, что механизм ЕГЭ должен совершенствоваться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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