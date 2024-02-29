Рособрнадзор оценил идею Путина изменить порядок проведения ЕГЭ

Рособрнадзор изменит порядок проведения ЕГЭ в кротчайшие сроки

29 февраля 2024 в 19:20 Размер текста - 17 +

В России изменят порядок проведения ЕГЭ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Рособрнадзор заявил, что сможет изменить порядок проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ), чтобы школьники имели возможность пересдать один предмет в тот же год. Ранее президент России Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию сообщил, что у выпускников появится возможность пересдать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по одному предмету для набора баллов. «Рособрнадзор готов в кратчайшие сроки изменить порядок проведения ЕГЭ, чтобы выпускники могли пересдать один предмет в тот же год», — передает сообщение службы ТАСС. Кроме того, сенатор, замглавы комитета по образованию, науке и культуре Совета Федерации Екатерина Алтабаева заявила РИА Новости, что возможность пересдачи выпускниками школ одного предмета ЕГЭ может быть реализована уже в текущем учебном году. Ранее Путин предложил дать выпускникам второй шанс, а именно по выбору самого ученика предоставить ему возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов. Он отметил, что механизм ЕГЭ должен совершенствоваться.

Рособрнадзор заявил, что сможет изменить порядок проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ), чтобы школьники имели возможность пересдать один предмет в тот же год. Ранее президент России Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию сообщил, что у выпускников появится возможность пересдать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по одному предмету для набора баллов. «Рособрнадзор готов в кратчайшие сроки изменить порядок проведения ЕГЭ, чтобы выпускники могли пересдать один предмет в тот же год», — передает сообщение службы ТАСС. Кроме того, сенатор, замглавы комитета по образованию, науке и культуре Совета Федерации Екатерина Алтабаева заявила РИА Новости, что возможность пересдачи выпускниками школ одного предмета ЕГЭ может быть реализована уже в текущем учебном году. Ранее Путин предложил дать выпускникам второй шанс, а именно по выбору самого ученика предоставить ему возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов. Он отметил, что механизм ЕГЭ должен совершенствоваться.