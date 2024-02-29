Путин дал возможность пересдать ЕГЭ для набора баллов всем выпускникам. Видео

29 февраля 2024 в 14:59 Размер текста - 17 +

Пересдать ЕГЭ по неосновным предметам можно только на следующий год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU У выпускников появится возможность пересдать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по одному предмету для набора баллов. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию. «Действительно механизм ЕГЭ должен совершенствоваться, что вот я предлагаю на этом этапе. Предлагаю сделать еще один шаг в этом направлении, дать выпускникам, что называется, второй шанс, а именно по выбору самого ученика предоставить ему возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир послания шел на телеканале «Россия 24». До этого в Госдуме предложили разрешить пересдавать ЕГЭ летом, а не в следующем году. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов предложил вариант, в котором выпускники могут снова пройти экзамен в течение лета. Это позволит снизить стресс от экзамена, уверены депутаты. Согласно правилам, которые действуют сейчас, пересдать ЕГЭ могут те, кто не набрал минимальный балл. Это касается только русского языка и математики. Если был завален экзамен по другому предмету, то новой попытки надо будет ждать год.

У выпускников появится возможность пересдать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по одному предмету для набора баллов. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию. «Действительно механизм ЕГЭ должен совершенствоваться, что вот я предлагаю на этом этапе. Предлагаю сделать еще один шаг в этом направлении, дать выпускникам, что называется, второй шанс, а именно по выбору самого ученика предоставить ему возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир послания шел на телеканале «Россия 24». До этого в Госдуме предложили разрешить пересдавать ЕГЭ летом, а не в следующем году. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов предложил вариант, в котором выпускники могут снова пройти экзамен в течение лета. Это позволит снизить стресс от экзамена, уверены депутаты. Согласно правилам, которые действуют сейчас, пересдать ЕГЭ могут те, кто не набрал минимальный балл. Это касается только русского языка и математики. Если был завален экзамен по другому предмету, то новой попытки надо будет ждать год.