Из-за аварии в курганском городе отменили занятия в детсадах и школе

29 февраля 2024 в 20:13 Размер текста - 17 +

Занятия в Катайске отменили из-за коммунальной аварии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В городе Катайске Курганской области из-за коммунальной аварии отменили занятия в пяти детсадах и школе. Данная информация размещена в группе Катайского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте». «В связи с аварийной ситуацией на водоводе завтра, 1 марта, не будут работать детские сады „Сказка “, „Мечта“, „Березка“, „Родничок“, „Тополек “. На дистанционное обучение переведены учащиеся КСШ №1. Детский сад „Солнышко“ и вторая школа завтра работают в штатном режиме», — указано в сообщении. Коммунальная авария на центральном водопроводе Катайска произошла 29 февраля. Планируется, что водоснабжение в городе восстановят в течение суток.

В городе Катайске Курганской области из-за коммунальной аварии отменили занятия в пяти детсадах и школе. Данная информация размещена в группе Катайского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте». «В связи с аварийной ситуацией на водоводе завтра, 1 марта, не будут работать детские сады „Сказка “, „Мечта“, „Березка“, „Родничок“, „Тополек “. На дистанционное обучение переведены учащиеся КСШ №1. Детский сад „Солнышко“ и вторая школа завтра работают в штатном режиме», — указано в сообщении. Коммунальная авария на центральном водопроводе Катайска произошла 29 февраля. Планируется, что водоснабжение в городе восстановят в течение суток.