Из-за аварии в курганском городе отменили занятия в детсадах и школе

В городе Катайске Курганской области из-за коммунальной аварии отменили занятия в пяти детсадах и школе. Данная информация размещена в группе Катайского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».
«В связи с аварийной ситуацией на водоводе завтра, 1 марта, не будут работать детские сады „Сказка “, „Мечта“, „Березка“, „Родничок“, „Тополек “. На дистанционное обучение переведены учащиеся КСШ №1. Детский сад „Солнышко“ и вторая школа завтра работают в штатном режиме», — указано в сообщении.
Коммунальная авария на центральном водопроводе Катайска произошла 29 февраля. Планируется, что водоснабжение в городе восстановят в течение суток.
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