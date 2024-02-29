Из-за аварии в курганском городе отменили занятия в детсадах и школе

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Кадетская школа. Курган, учебный класс, кадетский класс, парты
Занятия в Катайске отменили из-за коммунальной аварии Фото:

В городе Катайске Курганской области из-за коммунальной аварии отменили занятия в пяти детсадах и школе. Данная информация размещена в группе Катайского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с аварийной ситуацией на водоводе завтра, 1 марта, не будут работать детские сады „Сказка “, „Мечта“, „Березка“, „Родничок“, „Тополек “. На дистанционное обучение переведены учащиеся КСШ №1. Детский сад „Солнышко“ и вторая школа завтра работают в штатном режиме», — указано в сообщении.

Коммунальная авария на центральном водопроводе Катайска произошла 29 февраля. Планируется, что водоснабжение в городе восстановят в течение суток.

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В городе Катайске Курганской области из-за коммунальной аварии отменили занятия в пяти детсадах и школе. Данная информация размещена в группе Катайского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте». «В связи с аварийной ситуацией на водоводе завтра, 1 марта, не будут работать детские сады „Сказка “, „Мечта“, „Березка“, „Родничок“, „Тополек “. На дистанционное обучение переведены учащиеся КСШ №1. Детский сад „Солнышко“ и вторая школа завтра работают в штатном режиме», — указано в сообщении. Коммунальная авария на центральном водопроводе Катайска произошла 29 февраля. Планируется, что водоснабжение в городе восстановят в течение суток.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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