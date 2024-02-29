Дюжина новорожденных из Сургута будет отмечать день рождения раз в четыре года

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В Сургуте 29 февраля родились 12 младенцев Фото:

В Сургуте (ХМАО) сегодня появились на свет 12 младенцев. Эти дети родились 29 февраля в високосный год — дата выпадает только раз в четыре года.

«В центре охраны материнства и детства сегодня родились 4 мальчика и 8 девочек. Дети, рожденные 29 февраля, смогут отмечать день рождения раз в четыре года», — сообщил telegram-канал Сургутского окружного центра охраны материнства и детства. Мама одного из малышей призналась, что сначала хотела попросить, чтобы в свидетельстве о рождении ребенка поставили другую дату, но передумала: решила праздновать рождение сына 1 марта.

Врачи из Нижневартовска также отметили нежелание беременных женщин рожать детей в последний день февраля. В нижневартовском роддоме агентству сообщили, что сегодня на свет появились девять младенцев: две девочки и семь мальчиков. День еще не закончился, поэтому число новорожденных, которые будут отмечать свое рождение в особую дату, может увеличится.

Ранее URA.RU писало, что в новогодние праздники в ХМАО родились 337 младенцев. Больше всего детей появилось на свет в Сургуте.

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В Сургуте (ХМАО) сегодня появились на свет 12 младенцев. Эти дети родились 29 февраля в високосный год — дата выпадает только раз в четыре года. «В центре охраны материнства и детства сегодня родились 4 мальчика и 8 девочек. Дети, рожденные 29 февраля, смогут отмечать день рождения раз в четыре года», — сообщил telegram-канал Сургутского окружного центра охраны материнства и детства. Мама одного из малышей призналась, что сначала хотела попросить, чтобы в свидетельстве о рождении ребенка поставили другую дату, но передумала: решила праздновать рождение сына 1 марта. Врачи из Нижневартовска также отметили нежелание беременных женщин рожать детей в последний день февраля. В нижневартовском роддоме агентству сообщили, что сегодня на свет появились девять младенцев: две девочки и семь мальчиков. День еще не закончился, поэтому число новорожденных, которые будут отмечать свое рождение в особую дату, может увеличится. Ранее URA.RU писало, что в новогодние праздники в ХМАО родились 337 младенцев. Больше всего детей появилось на свет в Сургуте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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