Дюжина новорожденных из Сургута будет отмечать день рождения раз в четыре года

29 февраля 2024 в 20:54 Размер текста - 17 +

В Сургуте 29 февраля родились 12 младенцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Сургуте (ХМАО) сегодня появились на свет 12 младенцев. Эти дети родились 29 февраля в високосный год — дата выпадает только раз в четыре года. «В центре охраны материнства и детства сегодня родились 4 мальчика и 8 девочек. Дети, рожденные 29 февраля, смогут отмечать день рождения раз в четыре года», — сообщил telegram-канал Сургутского окружного центра охраны материнства и детства. Мама одного из малышей призналась, что сначала хотела попросить, чтобы в свидетельстве о рождении ребенка поставили другую дату, но передумала: решила праздновать рождение сына 1 марта. Врачи из Нижневартовска также отметили нежелание беременных женщин рожать детей в последний день февраля. В нижневартовском роддоме агентству сообщили, что сегодня на свет появились девять младенцев: две девочки и семь мальчиков. День еще не закончился, поэтому число новорожденных, которые будут отмечать свое рождение в особую дату, может увеличится. Ранее URA.RU писало, что в новогодние праздники в ХМАО родились 337 младенцев. Больше всего детей появилось на свет в Сургуте.

В Сургуте (ХМАО) сегодня появились на свет 12 младенцев. Эти дети родились 29 февраля в високосный год — дата выпадает только раз в четыре года. «В центре охраны материнства и детства сегодня родились 4 мальчика и 8 девочек. Дети, рожденные 29 февраля, смогут отмечать день рождения раз в четыре года», — сообщил telegram-канал Сургутского окружного центра охраны материнства и детства. Мама одного из малышей призналась, что сначала хотела попросить, чтобы в свидетельстве о рождении ребенка поставили другую дату, но передумала: решила праздновать рождение сына 1 марта. Врачи из Нижневартовска также отметили нежелание беременных женщин рожать детей в последний день февраля. В нижневартовском роддоме агентству сообщили, что сегодня на свет появились девять младенцев: две девочки и семь мальчиков. День еще не закончился, поэтому число новорожденных, которые будут отмечать свое рождение в особую дату, может увеличится. Ранее URA.RU писало, что в новогодние праздники в ХМАО родились 337 младенцев. Больше всего детей появилось на свет в Сургуте.