Свердловчанина, изнасиловавшего дочь, отправили за решетку

29 февраля 2024 в 21:05 Размер текста - 17 +

Мужчина подозревается в изнасиловании 13-летней дочери (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителя села Пирогово (Свердловская область) Евгения (имя изменено), который подозревается в изнасиловании 13-летней дочери, отправили в СИЗО. Об этом URA.RU сообщила его гражданская жена Виктория (имя изменено). «Суд по мере пресечения был в начале прошлой недели. Процесс был закрытым, на него приходили сестры Евгения, но в зал пустили только меня. Его отправили в СИЗО на два месяца», — пояснила собеседница агентства. Корреспондент URA.RU не смог оперативно связаться с каменским судом. В инстанции никто не ответил на звонок. В СУ СК по Свердловской области не дают комментариев по теме. Инцидент произошел в селе Пирогово (находится под Каменском-Уральским). По словам Виктории, Евгений пьяный вернулся домой и позвал дочку к себе. Там находился ее 17-летний знакомый, который после случившегося и вызвал полицию. Силовики доставили на место происшествия Викторию, а после этого забрали мужчину в участок. Он признался в содеянном.

Жителя села Пирогово (Свердловская область) Евгения (имя изменено), который подозревается в изнасиловании 13-летней дочери, отправили в СИЗО. Об этом URA.RU сообщила его гражданская жена Виктория (имя изменено). «Суд по мере пресечения был в начале прошлой недели. Процесс был закрытым, на него приходили сестры Евгения, но в зал пустили только меня. Его отправили в СИЗО на два месяца», — пояснила собеседница агентства. Корреспондент URA.RU не смог оперативно связаться с каменским судом. В инстанции никто не ответил на звонок. В СУ СК по Свердловской области не дают комментариев по теме. Инцидент произошел в селе Пирогово (находится под Каменском-Уральским). По словам Виктории, Евгений пьяный вернулся домой и позвал дочку к себе. Там находился ее 17-летний знакомый, который после случившегося и вызвал полицию. Силовики доставили на место происшествия Викторию, а после этого забрали мужчину в участок. Он признался в содеянном.