Свердловчанина, изнасиловавшего дочь, отправили за решетку

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Мужчина подозревается в изнасиловании 13-летней дочери (архивное фото)
Мужчина подозревается в изнасиловании 13-летней дочери (архивное фото) Фото:

Жителя села Пирогово (Свердловская область) Евгения (имя изменено), который подозревается в изнасиловании 13-летней дочери, отправили в СИЗО. Об этом URA.RU сообщила его гражданская жена Виктория (имя изменено).

«Суд по мере пресечения был в начале прошлой недели. Процесс был закрытым, на него приходили сестры Евгения, но в зал пустили только меня. Его отправили в СИЗО на два месяца», — пояснила собеседница агентства. Корреспондент URA.RU не смог оперативно связаться с каменским судом. В инстанции никто не ответил на звонок. В СУ СК по Свердловской области не дают комментариев по теме.

Инцидент произошел в селе Пирогово (находится под Каменском-Уральским). По словам Виктории, Евгений пьяный вернулся домой и позвал дочку к себе. Там находился ее 17-летний знакомый, который после случившегося и вызвал полицию. Силовики доставили на место происшествия Викторию, а после этого забрали мужчину в участок. Он признался в содеянном.

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Жителя села Пирогово (Свердловская область) Евгения (имя изменено), который подозревается в изнасиловании 13-летней дочери, отправили в СИЗО. Об этом URA.RU сообщила его гражданская жена Виктория (имя изменено). «Суд по мере пресечения был в начале прошлой недели. Процесс был закрытым, на него приходили сестры Евгения, но в зал пустили только меня. Его отправили в СИЗО на два месяца», — пояснила собеседница агентства. Корреспондент URA.RU не смог оперативно связаться с каменским судом. В инстанции никто не ответил на звонок. В СУ СК по Свердловской области не дают комментариев по теме. Инцидент произошел в селе Пирогово (находится под Каменском-Уральским). По словам Виктории, Евгений пьяный вернулся домой и позвал дочку к себе. Там находился ее 17-летний знакомый, который после случившегося и вызвал полицию. Силовики доставили на место происшествия Викторию, а после этого забрали мужчину в участок. Он признался в содеянном.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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