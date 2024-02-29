Пентагон увидел новую угрозу со стороны России

Генерал Уайтинг: противоспутниковые средства РФ представляют угрозу для США

29 февраля 2024 в 21:04 Размер текста - 17 +

В США заявили об угрозе нацбезопасности от России Фото: Air Force Staff Sgt. Brittany A. Chase / U.S. Department of Defense Противоспутниковые средства РФ представляют «угрозу нацбезопасности» США. Об этом заявил глава Космического командования американских Вооруженных сил генерал Стивен Уайтинг. «Потенциал России по борьбе со спутниками представляет собой реальную угрозу для космической сферы, нашей национальной безопасности и способности командования решительно реагировать», — сказал Уайтинг, его слова приводятся на сайте сената США. По его словам, несмотря на боевые действия на Украине и экономические санкции Россия продолжает развивать комплекс противоспутникового оружия. Ранее председатель комитета Палаты представителей по разведке Майк Тернер предоставил данные о «серьезной угрозе национальной безопасности» всем членам Конгресса для изучения. Два источника телеканала CNN утверждают, что данная угроза связана с Россией.

Противоспутниковые средства РФ представляют «угрозу нацбезопасности» США. Об этом заявил глава Космического командования американских Вооруженных сил генерал Стивен Уайтинг. «Потенциал России по борьбе со спутниками представляет собой реальную угрозу для космической сферы, нашей национальной безопасности и способности командования решительно реагировать», — сказал Уайтинг, его слова приводятся на сайте сената США. По его словам, несмотря на боевые действия на Украине и экономические санкции Россия продолжает развивать комплекс противоспутникового оружия. Ранее председатель комитета Палаты представителей по разведке Майк Тернер предоставил данные о «серьезной угрозе национальной безопасности» всем членам Конгресса для изучения. Два источника телеканала CNN утверждают, что данная угроза связана с Россией.