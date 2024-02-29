Украинка, россиянка и белоруска устроили скандал на конкурсе «Мисс Европа 2024»

29 февраля 2024 в 23:39 Размер текста - 17 +

Мельничук обвинила Гадиеву в подкупе места на конкурсе «Мисс Европа — 2024» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На конкурсе «Мисс Европа — 2024» произошел скандал между украинкой, россиянкой и белоруской. Конфликт возник из-за победы жительницы России на конкурсе. «Победительницей конкурса стала россиянка Роза Гадиева. Этот факт очень расстроил украинскую участницу Милену Мельничук. Милена во время конкурса записала много сториз в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), где обвиняла россиянку и организаторов конкурса в провокациях», — передает telegram-канал Baza. Мероприятие проходило с 15 по 25 февраля в Ливане. Мельничук утверждала, что ее заставили фотографироваться с Гадиевой. Еще она рассказала, что ей якобы угрожали. Также она высказала мнение, что победа россиянки была куплена. На подобное поведение украинки высказалась участница из Белоруссии — Ирины Максимович, которая заняла третье место. Когда все конкурсантки ехали с награждения Максимович сказала: «Мiss Ukraine! У тебя конфликт? А х*** ты с******* трясешь на конкурсе красоты?». После этого Мельничук сделала пост, в котором рассказала, что первое и третье место якобы купили представители России и Белоруссии за 20 и пять тысяч евро. При этом Милена призов на конкурсе не получила.

На конкурсе «Мисс Европа — 2024» произошел скандал между украинкой, россиянкой и белоруской. Конфликт возник из-за победы жительницы России на конкурсе. «Победительницей конкурса стала россиянка Роза Гадиева. Этот факт очень расстроил украинскую участницу Милену Мельничук. Милена во время конкурса записала много сториз в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), где обвиняла россиянку и организаторов конкурса в провокациях», — передает telegram-канал Baza. Мероприятие проходило с 15 по 25 февраля в Ливане. Мельничук утверждала, что ее заставили фотографироваться с Гадиевой. Еще она рассказала, что ей якобы угрожали. Также она высказала мнение, что победа россиянки была куплена. На подобное поведение украинки высказалась участница из Белоруссии — Ирины Максимович, которая заняла третье место. Когда все конкурсантки ехали с награждения Максимович сказала: «Мiss Ukraine! У тебя конфликт? А х*** ты с******* трясешь на конкурсе красоты?». После этого Мельничук сделала пост, в котором рассказала, что первое и третье место якобы купили представители России и Белоруссии за 20 и пять тысяч евро. При этом Милена призов на конкурсе не получила.