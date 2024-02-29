На Украине располагается много баз ЦРУ. Об этом заявил глава ФСБ Александр Бортников.
«Много», — сказал Бортников. Так он ответил он на вопрос журналиста «Первого канала», сколько баз ЦРУ на Украине в действительности.
По данным пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, на Украине находится больше 12 баз ЦРУ. По его словам, ЦРУ и другие американские спецслужбы активно работают на Украине с 2014 года.
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