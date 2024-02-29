29 февраля 2024

Глава ФСБ Бортников раскрыл, сколько баз ЦРУ на Украине

Глава ФСБ Бортников: на Украине располагается много баз ЦРУ
© Служба новостей «URA.RU»
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На Украине располагается много баз ЦРУ. Об этом заявил глава ФСБ Александр Бортников.

«Много», — сказал Бортников. Так он ответил он на вопрос журналиста «Первого канала», сколько баз ЦРУ на Украине в действительности.

По данным пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, на Украине находится больше 12 баз ЦРУ. По его словам, ЦРУ и другие американские спецслужбы активно работают на Украине с 2014 года.

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На Украине располагается много баз ЦРУ. Об этом заявил глава ФСБ Александр Бортников. «Много», — сказал Бортников. Так он ответил он на вопрос журналиста «Первого канала», сколько баз ЦРУ на Украине в действительности. По данным пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, на Украине находится больше 12 баз ЦРУ. По его словам, ЦРУ и другие американские спецслужбы активно работают на Украине с 2014 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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