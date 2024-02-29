Глава ФСБ Бортников раскрыл, сколько баз ЦРУ на Украине

Глава ФСБ Бортников: на Украине располагается много баз ЦРУ

01 марта 2024 в 00:44 Размер текста - 17 +

На Украине располагается много баз ЦРУ. Об этом заявил глава ФСБ Александр Бортников. «Много», — сказал Бортников. Так он ответил он на вопрос журналиста «Первого канала», сколько баз ЦРУ на Украине в действительности. По данным пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, на Украине находится больше 12 баз ЦРУ. По его словам, ЦРУ и другие американские спецслужбы активно работают на Украине с 2014 года.

На Украине располагается много баз ЦРУ. Об этом заявил глава ФСБ Александр Бортников. «Много», — сказал Бортников. Так он ответил он на вопрос журналиста «Первого канала», сколько баз ЦРУ на Украине в действительности. По данным пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, на Украине находится больше 12 баз ЦРУ. По его словам, ЦРУ и другие американские спецслужбы активно работают на Украине с 2014 года.