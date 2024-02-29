Силовики Перми требуют ужесточить приговор бывшему топ-менеджеру завода за растрату

Прокуратура требует отправить экс-финдиректора пермского СМЗ Джигкаева в колонию

01 марта 2024 в 02:20 Размер текста - 17 +

Дело Вахтанга Джигкаева рассматривается в Пермском краевом суде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU По мнению прокуратуры, бывшего замдиректора по финансам ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) Вахтанга Джигкаева нужно поместить в колонию на семь лет. Мужчину признали виновным в деле о растрате пяти млн рублей, принадлежащих компании. Пермский краевой суд начал рассматривать апелляционную жалобу экс-топ-менеджера СМЗ на приговор. Соответствующие документы содержится в базе данных ведомства. «Гособвинение и осужденный не согласны с приговором суда. Первая сторона считает условное наказание со штрафом несправедливо мягким. Прокуратура просит отправить осужденного в колонию общего режима на семь лет. Сторона защиты просит апелляционную инстанцию об оправдании», — на судебное делопроизводство ссылается РБК. По данным следствия, Джигкаев летом 2022 года, занимая должность финдиректора, заключил фиктивный договор с ООО «Скайпро». Деньги по договору за услуги были перечислены, но работы не проводились. Таким образом, Джигкаев совершил растрату пяти миллионов рублей. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно с выплатой штрафа в 200 тысяч рублей. Сумму ущерба также должен погасить осужденный. Следующее слушание по делу об апелляции пройдет 5 марта.

По мнению прокуратуры, бывшего замдиректора по финансам ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) Вахтанга Джигкаева нужно поместить в колонию на семь лет. Мужчину признали виновным в деле о растрате пяти млн рублей, принадлежащих компании. Пермский краевой суд начал рассматривать апелляционную жалобу экс-топ-менеджера СМЗ на приговор. Соответствующие документы содержится в базе данных ведомства. «Гособвинение и осужденный не согласны с приговором суда. Первая сторона считает условное наказание со штрафом несправедливо мягким. Прокуратура просит отправить осужденного в колонию общего режима на семь лет. Сторона защиты просит апелляционную инстанцию об оправдании», — на судебное делопроизводство ссылается РБК. По данным следствия, Джигкаев летом 2022 года, занимая должность финдиректора, заключил фиктивный договор с ООО «Скайпро». Деньги по договору за услуги были перечислены, но работы не проводились. Таким образом, Джигкаев совершил растрату пяти миллионов рублей. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно с выплатой штрафа в 200 тысяч рублей. Сумму ущерба также должен погасить осужденный. Следующее слушание по делу об апелляции пройдет 5 марта.