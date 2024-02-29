29 февраля 2024

В России сдвинулись поставки новых гражданских самолетов

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин во время своего посещения выставки Иннопром. Москва, двигатель самолета, авиа двигатель, авиации, макет двигателя
Компании испытывают дефицит времени Фото:

Сроки поставок новых российских гражданских самолетов сдвигаются. Поставки МС-21 перенесены на 2025 год, региональных Superjet 100 — на 2026 год. Поставки Ил-114-300 также ожидаются в 2026 году. Об этом сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех»).

«Компании кооперации сталкиваются с объективными ограничениями. Запуск серийного производства происходит в условиях воссоздание с нуля компетенций. Необходимы полноценные испытания в условиях дефицита времени», — пояснили РБК сдвижку сроков в ОАК.

О сдвиге поставок самолетов сообщил 29 февраля в кулуарах перед ежегодным посланием президента Федеральному собранию глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Ранее глава ОАК Юрий Слюсарь обещал, что первый полет SJ-100 с отечественным двигателем пройдет в начале 2024 года. Он рассказал, что двигатели уже установлены на опытных самолетах, пишет RT.

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Сроки поставок новых российских гражданских самолетов сдвигаются. Поставки МС-21 перенесены на 2025 год, региональных Superjet 100 — на 2026 год. Поставки Ил-114-300 также ожидаются в 2026 году. Об этом сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех»). «Компании кооперации сталкиваются с объективными ограничениями. Запуск серийного производства происходит в условиях воссоздание с нуля компетенций. Необходимы полноценные испытания в условиях дефицита времени», — пояснили РБК сдвижку сроков в ОАК. О сдвиге поставок самолетов сообщил 29 февраля в кулуарах перед ежегодным посланием президента Федеральному собранию глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Ранее глава ОАК Юрий Слюсарь обещал, что первый полет SJ-100 с отечественным двигателем пройдет в начале 2024 года. Он рассказал, что двигатели уже установлены на опытных самолетах, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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