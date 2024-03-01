Россия пообещала Украине передать тела погибших при крушении Ил-76 солдат

01 марта 2024 в 08:15 Размер текста - 17 +

Россия готова передать Украине тела погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области Россия готова передать Киеву тела солдат Вооруженных сил Украины, погибших при крушении самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «Да, готовы (передать Украине тела погибших солдат — прим. URA.RU), для этого все необходимое с точки зрения процедуры имеется. Тела могут быть переданы согласно процедурам, которые существуют», — сказала Татьяна Москалькова в разговоре с РИА Новости. До этого она говорила, что Киев обращался к российской стороне с соответствующей просьбой. ВСУ ударили по военному самолету Ил-76 с украинскими пленными на борту. СК РФ классифицировал дело как теракт. В ходе расследования выяснилось, что по самолету ударили их Харьковской области при помощи американской артиллерийской остановки. Москалькова также подчеркнула, что личности всех погибших будут установлены.

Россия готова передать Киеву тела солдат Вооруженных сил Украины, погибших при крушении самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «Да, готовы (передать Украине тела погибших солдат — прим. URA.RU), для этого все необходимое с точки зрения процедуры имеется. Тела могут быть переданы согласно процедурам, которые существуют», — сказала Татьяна Москалькова в разговоре с РИА Новости. До этого она говорила, что Киев обращался к российской стороне с соответствующей просьбой. ВСУ ударили по военному самолету Ил-76 с украинскими пленными на борту. СК РФ классифицировал дело как теракт. В ходе расследования выяснилось, что по самолету ударили их Харьковской области при помощи американской артиллерийской остановки. Москалькова также подчеркнула, что личности всех погибших будут установлены.