Россия пообещала Украине передать тела погибших при крушении Ил-76 солдат

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Россия готова передать Украине тела погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области Фото:
новость из сюжета
Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области

Россия готова передать Киеву тела солдат Вооруженных сил Украины, погибших при крушении самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Да, готовы (передать Украине тела погибших солдат — прим. URA.RU), для этого все необходимое с точки зрения процедуры имеется. Тела могут быть переданы согласно процедурам, которые существуют», — сказала Татьяна Москалькова в разговоре с РИА Новости. До этого она говорила, что Киев обращался к российской стороне с соответствующей просьбой.

ВСУ ударили по военному самолету Ил-76 с украинскими пленными на борту. СК РФ классифицировал дело как теракт. В ходе расследования выяснилось, что по самолету ударили их Харьковской области при помощи американской артиллерийской остановки. Москалькова также подчеркнула, что личности всех погибших будут установлены.

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Россия готова передать Киеву тела солдат Вооруженных сил Украины, погибших при крушении самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «Да, готовы (передать Украине тела погибших солдат — прим. URA.RU), для этого все необходимое с точки зрения процедуры имеется. Тела могут быть переданы согласно процедурам, которые существуют», — сказала Татьяна Москалькова в разговоре с РИА Новости. До этого она говорила, что Киев обращался к российской стороне с соответствующей просьбой. ВСУ ударили по военному самолету Ил-76 с украинскими пленными на борту. СК РФ классифицировал дело как теракт. В ходе расследования выяснилось, что по самолету ударили их Харьковской области при помощи американской артиллерийской остановки. Москалькова также подчеркнула, что личности всех погибших будут установлены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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