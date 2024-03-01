Россия пообещала Украине передать тела погибших при крушении Ил-76 солдат

Россия готова передать Киеву тела солдат Вооруженных сил Украины, погибших при крушении самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«Да, готовы (передать Украине тела погибших солдат — прим. URA.RU), для этого все необходимое с точки зрения процедуры имеется. Тела могут быть переданы согласно процедурам, которые существуют», — сказала Татьяна Москалькова в разговоре с РИА Новости. До этого она говорила, что Киев обращался к российской стороне с соответствующей просьбой.
ВСУ ударили по военному самолету Ил-76 с украинскими пленными на борту. СК РФ классифицировал дело как теракт. В ходе расследования выяснилось, что по самолету ударили их Харьковской области при помощи американской артиллерийской остановки. Москалькова также подчеркнула, что личности всех погибших будут установлены.
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