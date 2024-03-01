Wiadomosci: на украинского беженца в Польше повесили 26 преступлений за хот-дог

01 марта 2024 в 09:11 Размер текста - 17 +

Польские полицейские использовали украинского беженца для улучшения своей статистики, передает Wiadomosci Фото: Lukas Plewnia/Policja/CC BY-SA 2.0 Польская полиция, предположительно, повесила на украинского бездомного беженца 26 преступлений, пообещав ему взамен хот-дог. Об этом сообщает польское СМИ Wiadomosci. «Журналисты рассказали, что сотрудники полицейского участка польского города Вроцлав собирались использовать психически больного, бездомного украинца для улучшения собственной статистики. В обмен на хот-дог 35-летний мужчина должен был признаться в 26 преступлениях, из которых, скорее всего, совершил лишь несколько», — передает Wiadomosci. Отмечается, что беженца приговорили к трем годам тюрьмы. При этом полицейские скрыли тот факт, что украинец является психически нездоровым, поэтому при задержании не были вызваны психиатры. Зарубежные журналисты на днях писали, что украинских беженцев ждет незавидная участь в будущем. Связано это с тем, что у них истечет срок временной защиты, которую Евросоюз предоставлял с начала российской спецоперации. Уже сейчас зарубежные государства начали урезать пособия беженцам.

Польская полиция, предположительно, повесила на украинского бездомного беженца 26 преступлений, пообещав ему взамен хот-дог. Об этом сообщает польское СМИ Wiadomosci. «Журналисты рассказали, что сотрудники полицейского участка польского города Вроцлав собирались использовать психически больного, бездомного украинца для улучшения собственной статистики. В обмен на хот-дог 35-летний мужчина должен был признаться в 26 преступлениях, из которых, скорее всего, совершил лишь несколько», — передает Wiadomosci. Отмечается, что беженца приговорили к трем годам тюрьмы. При этом полицейские скрыли тот факт, что украинец является психически нездоровым, поэтому при задержании не были вызваны психиатры. Зарубежные журналисты на днях писали, что украинских беженцев ждет незавидная участь в будущем. Связано это с тем, что у них истечет срок временной защиты, которую Евросоюз предоставлял с начала российской спецоперации. Уже сейчас зарубежные государства начали урезать пособия беженцам.