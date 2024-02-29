Квартиры в новостройках Екатеринбурга продаются быстрее, чем вторичное жилье

01 марта 2024 в 11:59 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржцы выбирают новые, но компактные квартиры Фото: Размик Закарян © URA.RU Екатеринбуржцы стали покупать квартиры в новостройках на четыре дня быстрее, чем годом ранее. В то же время на вторичном рынке срок продажи квартир увеличился на 10 дней. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В 2024 году квартиры в новостройках Екатеринбурга продаются быстрее на четыре дня (-3%) и теперь составляет 131 день. При этом на вторичном рынке средний срок жизни объявлений о продаже квартир вырос на 10 дней (+9%) по сравнению с февралем 2023 года — до 116 дней», — рассказал руководитель направления вторичной и загородной недвижимости Сергей Еремкин. Эксперт считает, что такая динамика связана с тем, что екатеринбуржцы стали более целенаправленно смотреть объекты для приобретения, а не просто мониторят ситуацию на будущее. Также быстрее всего продаются студии, однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Их выбирают из-за более низкой стоимости, отметил Еремкин. Ранее агентство сообщало, что в Екатеринбурге на треть (32%) выросла стоимость квартир-студий в новостройках. Средняя стоимость новых квартир на данный момент составляет 3,9 млн рублей, а вторичных — 2,8 млн рублей.

Екатеринбуржцы стали покупать квартиры в новостройках на четыре дня быстрее, чем годом ранее. В то же время на вторичном рынке срок продажи квартир увеличился на 10 дней. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В 2024 году квартиры в новостройках Екатеринбурга продаются быстрее на четыре дня (-3%) и теперь составляет 131 день. При этом на вторичном рынке средний срок жизни объявлений о продаже квартир вырос на 10 дней (+9%) по сравнению с февралем 2023 года — до 116 дней», — рассказал руководитель направления вторичной и загородной недвижимости Сергей Еремкин. Эксперт считает, что такая динамика связана с тем, что екатеринбуржцы стали более целенаправленно смотреть объекты для приобретения, а не просто мониторят ситуацию на будущее. Также быстрее всего продаются студии, однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Их выбирают из-за более низкой стоимости, отметил Еремкин. Ранее агентство сообщало, что в Екатеринбурге на треть (32%) выросла стоимость квартир-студий в новостройках. Средняя стоимость новых квартир на данный момент составляет 3,9 млн рублей, а вторичных — 2,8 млн рублей.