29 февраля 2024

Квартиры в новостройках Екатеринбурга продаются быстрее, чем вторичное жилье

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новостройки. Екатеринбург, недвижимость, ипотека, новостройки, жилье, здание, квартиры
Екатеринбуржцы выбирают новые, но компактные квартиры Фото:

Екатеринбуржцы стали покупать квартиры в новостройках на четыре дня быстрее, чем годом ранее. В то же время на вторичном рынке срок продажи квартир увеличился на 10 дней. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«В 2024 году квартиры в новостройках Екатеринбурга продаются быстрее на четыре дня (-3%) и теперь составляет 131 день. При этом на вторичном рынке средний срок жизни объявлений о продаже квартир вырос на 10 дней (+9%) по сравнению с февралем 2023 года — до 116 дней», — рассказал руководитель направления вторичной и загородной недвижимости Сергей Еремкин.

Эксперт считает, что такая динамика связана с тем, что екатеринбуржцы стали более целенаправленно смотреть объекты для приобретения, а не просто мониторят ситуацию на будущее. Также быстрее всего продаются студии, однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Их выбирают из-за более низкой стоимости, отметил Еремкин.

Ранее агентство сообщало, что в Екатеринбурге на треть (32%) выросла стоимость квартир-студий в новостройках. Средняя стоимость новых квартир на данный момент составляет 3,9 млн рублей, а вторичных — 2,8 млн рублей.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Екатеринбуржцы стали покупать квартиры в новостройках на четыре дня быстрее, чем годом ранее. В то же время на вторичном рынке срок продажи квартир увеличился на 10 дней. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В 2024 году квартиры в новостройках Екатеринбурга продаются быстрее на четыре дня (-3%) и теперь составляет 131 день. При этом на вторичном рынке средний срок жизни объявлений о продаже квартир вырос на 10 дней (+9%) по сравнению с февралем 2023 года — до 116 дней», — рассказал руководитель направления вторичной и загородной недвижимости Сергей Еремкин. Эксперт считает, что такая динамика связана с тем, что екатеринбуржцы стали более целенаправленно смотреть объекты для приобретения, а не просто мониторят ситуацию на будущее. Также быстрее всего продаются студии, однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Их выбирают из-за более низкой стоимости, отметил Еремкин. Ранее агентство сообщало, что в Екатеринбурге на треть (32%) выросла стоимость квартир-студий в новостройках. Средняя стоимость новых квартир на данный момент составляет 3,9 млн рублей, а вторичных — 2,8 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...