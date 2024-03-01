Что пыталась атаковать Украина в Нижегородской области

Baza: ВСУ попытались атаковать завод, входящий в ВПК РФ
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ВСУ пытались атаковать завод, относящийся к ВПК Фото:

Украинские военные при помощи беспилотников атаковали Дзержинск (Нижегородская область). Они пытались ударить по заводу имени Свердлова, который входит в состав военно-промышленного комплекса РФ. Об этом сообщает Baza.

«Беспилотники ВСУ попытались атаковать завод имени Свердлова в Дзержинске — градообразующее предприятие в Нижегородской области, входящее в военно-промышленный комплекс России», — передают авторы telegram-канала. Отмечается, что завод был атакован ночью, об этом сообщали в Минобороны РФ.

Тем не менее атака была отбита средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В результате происшествия никто не пострадал.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

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Украинские военные при помощи беспилотников атаковали Дзержинск (Нижегородская область). Они пытались ударить по заводу имени Свердлова, который входит в состав военно-промышленного комплекса РФ. Об этом сообщает Baza. «Беспилотники ВСУ попытались атаковать завод имени Свердлова в Дзержинске — градообразующее предприятие в Нижегородской области, входящее в военно-промышленный комплекс России», — передают авторы telegram-канала. Отмечается, что завод был атакован ночью, об этом сообщали в Минобороны РФ. Тем не менее атака была отбита средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В результате происшествия никто не пострадал. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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