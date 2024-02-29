29 февраля 2024

В Челябинской области определили даты и места появления черного льда

© Служба новостей «URA.RU»
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Спальные районы и жители города. Тюмень., снег, зима, лед, снег в городе, льдины, река тура
В регионе согласован комплекс противопаводковых мер Фото:

В Челябинской области определили даты и места для проведения противопаводковых мероприятий, в рамках которых организуют взрывные работы, распиловку и чернение льда. Мероприятия запланированы на март и апрель, сообщил замминистра общественной безопасности региона Валерий Устинов.

«В ряде районов Челябинской области в марте и апреле будут проведены противопаводковые мероприятия: распиловка льда, взрывные работы и чернение. Заседание комиссий по ЧС под председательством главы региона Алексея Текслера запланировано на 12 марта», — сообщил Устинов в рамках пресс-конференции, организованной «АиФ Челябинск».

Устинов уточнил, что под чернением подразумевается разбрасывание по поверхности льда угля, благодаря чему лед получает больше тепла и быстрее тает. Взрывные работы будут организованы при содействии военных Центрального военного округа, а распиловку осуществят силами экстренных ведомств.

Спикер сообщил, что регион полностью подготовлен к предстоящему паводку. Несмотря на обилие снега и льда, противопаводковые мероприятия позволят уменьшить риск подтопления территорий. В целом, в возможную зону подтопления попали 56 населенных пунктов, однако при возникновении экстренных ситуаций людей оперативно направят в пункты временного размещения.

Ранее стало известно, что в Челябинске также прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ключевым вопросом которой стало обеспечение пропуска паводковых вод. Для подготовки к паводку Управлению жилищно-коммунального хозяйства поручено во взаимодействии с управляющими организациями создать резерв техники для своевременной откачки паводковых вод из подвалов жилых домов, а МУП «ПОВВ» — обеспечить бесперебойную работу водозаборных сооружений, канализационных насосных станций и сетей.

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В Челябинской области определили даты и места для проведения противопаводковых мероприятий, в рамках которых организуют взрывные работы, распиловку и чернение льда. Мероприятия запланированы на март и апрель, сообщил замминистра общественной безопасности региона Валерий Устинов. «В ряде районов Челябинской области в марте и апреле будут проведены противопаводковые мероприятия: распиловка льда, взрывные работы и чернение. Заседание комиссий по ЧС под председательством главы региона Алексея Текслера запланировано на 12 марта», — сообщил Устинов в рамках пресс-конференции, организованной «АиФ Челябинск». Устинов уточнил, что под чернением подразумевается разбрасывание по поверхности льда угля, благодаря чему лед получает больше тепла и быстрее тает. Взрывные работы будут организованы при содействии военных Центрального военного округа, а распиловку осуществят силами экстренных ведомств. Спикер сообщил, что регион полностью подготовлен к предстоящему паводку. Несмотря на обилие снега и льда, противопаводковые мероприятия позволят уменьшить риск подтопления территорий. В целом, в возможную зону подтопления попали 56 населенных пунктов, однако при возникновении экстренных ситуаций людей оперативно направят в пункты временного размещения. Ранее стало известно, что в Челябинске также прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ключевым вопросом которой стало обеспечение пропуска паводковых вод. Для подготовки к паводку Управлению жилищно-коммунального хозяйства поручено во взаимодействии с управляющими организациями создать резерв техники для своевременной откачки паводковых вод из подвалов жилых домов, а МУП «ПОВВ» — обеспечить бесперебойную работу водозаборных сооружений, канализационных насосных станций и сетей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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