29 февраля 2024

Свердловчанин, попавший в СИЗО за изнасилование дочери, обжалует арест

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, сизо, колючая проволока, зона, колония, тюрьма, забор, фку ик10
В конце февраля обвиняемого отправили под стражу на два месяца Фото:

Житель села Пирогово (Свердловская область) Евгения (имя изменено), которого отправили под стражу по обвинению в изнасиловании 13-летней дочери, подаст апелляцию на арест. Об этом URA.RU сообщили в Каменском районном суде.

«Жалоба будет направлена в Свердловский областной суд Екатеринбурга», — уточнили в инстанции. Под стражу подозреваемого отправили 27 февраля.

Полицейские задержали Евгения в селе под Каменском-Уральским в феврале. О том, что он изнасиловал дочь, URA.RU рассказала его гражданская жена Виктория (имя изменено). Мужчина поначалу отрицал вину, но вскоре признался в содеянном.

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Житель села Пирогово (Свердловская область) Евгения (имя изменено), которого отправили под стражу по обвинению в изнасиловании 13-летней дочери, подаст апелляцию на арест. Об этом URA.RU сообщили в Каменском районном суде. «Жалоба будет направлена в Свердловский областной суд Екатеринбурга», — уточнили в инстанции. Под стражу подозреваемого отправили 27 февраля. Полицейские задержали Евгения в селе под Каменском-Уральским в феврале. О том, что он изнасиловал дочь, URA.RU рассказала его гражданская жена Виктория (имя изменено). Мужчина поначалу отрицал вину, но вскоре признался в содеянном.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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