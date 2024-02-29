Свердловчанин, попавший в СИЗО за изнасилование дочери, обжалует арест

В конце февраля обвиняемого отправили под стражу на два месяца
Житель села Пирогово (Свердловская область) Евгения (имя изменено), которого отправили под стражу по обвинению в изнасиловании 13-летней дочери, подаст апелляцию на арест. Об этом URA.RU сообщили в Каменском районном суде.
«Жалоба будет направлена в Свердловский областной суд Екатеринбурга», — уточнили в инстанции. Под стражу подозреваемого отправили 27 февраля.
Полицейские задержали Евгения в селе под Каменском-Уральским в феврале. О том, что он изнасиловал дочь, URA.RU рассказала его гражданская жена Виктория (имя изменено). Мужчина поначалу отрицал вину, но вскоре признался в содеянном.
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