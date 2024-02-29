29 февраля 2024

Курганские мэры после просьбы Шумкова стали массово назначать встречи с жителями

© Служба новостей «URA.RU»
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Аграрный комитет. Курган, депутат, совещание, чиновник, заседание, собрание, руки
Личные встречи с гражданами будут проводить мэры и областные чиновники Фото:

Главы муниципалитетов Курганской области объявили, что в марте будут проводить личные встречи с жителями. Это случилось после того, как глава региона Вадим Шумков призвал чиновников чаще проводить личные приемы. Данная информация размещена в аккаунтах чиновников и местных администраций в соцсетях и мессенджерах.

«Второй и четвертый понедельник каждого месяца провожу личный прием. Ближайший — 11 марта. Записаться следует заранее в приемной (ул. Свердлова, 59). Не забудьте взять с собой паспорт. Вместе с коллегами постараемся разрешить волнующие вас вопросы», — написал в своем telegram-канале глава Шадринска Антон Мокан.

О подобных мероприятиях сообщили представители и других муниципалитетов. Например, глава Лебяжьевского округа Ирина Фадеева проведет прием 5 марта, глава Сафакульеского округа Рашид Гильманов — 15 марта, а глава Кетовского округа Олег Язовских — 12 марта.

Ранее Шумков попросил сотрудников правительства и глав округов чаще проводить личные приемы граждан. Помимо этого, он сам решил чаще встречаться с жителями.

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Главы муниципалитетов Курганской области объявили, что в марте будут проводить личные встречи с жителями. Это случилось после того, как глава региона Вадим Шумков призвал чиновников чаще проводить личные приемы. Данная информация размещена в аккаунтах чиновников и местных администраций в соцсетях и мессенджерах. «Второй и четвертый понедельник каждого месяца провожу личный прием. Ближайший — 11 марта. Записаться следует заранее в приемной (ул. Свердлова, 59). Не забудьте взять с собой паспорт. Вместе с коллегами постараемся разрешить волнующие вас вопросы», — написал в своем telegram-канале глава Шадринска Антон Мокан. О подобных мероприятиях сообщили представители и других муниципалитетов. Например, глава Лебяжьевского округа Ирина Фадеева проведет прием 5 марта, глава Сафакульеского округа Рашид Гильманов — 15 марта, а глава Кетовского округа Олег Язовских — 12 марта. Ранее Шумков попросил сотрудников правительства и глав округов чаще проводить личные приемы граждан. Помимо этого, он сам решил чаще встречаться с жителями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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