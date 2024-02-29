Курганские мэры после просьбы Шумкова стали массово назначать встречи с жителями

01 марта 2024 в 12:25 Размер текста - 17 +

Личные встречи с гражданами будут проводить мэры и областные чиновники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Главы муниципалитетов Курганской области объявили, что в марте будут проводить личные встречи с жителями. Это случилось после того, как глава региона Вадим Шумков призвал чиновников чаще проводить личные приемы. Данная информация размещена в аккаунтах чиновников и местных администраций в соцсетях и мессенджерах. «Второй и четвертый понедельник каждого месяца провожу личный прием. Ближайший — 11 марта. Записаться следует заранее в приемной (ул. Свердлова, 59). Не забудьте взять с собой паспорт. Вместе с коллегами постараемся разрешить волнующие вас вопросы», — написал в своем telegram-канале глава Шадринска Антон Мокан. О подобных мероприятиях сообщили представители и других муниципалитетов. Например, глава Лебяжьевского округа Ирина Фадеева проведет прием 5 марта, глава Сафакульеского округа Рашид Гильманов — 15 марта, а глава Кетовского округа Олег Язовских — 12 марта. Ранее Шумков попросил сотрудников правительства и глав округов чаще проводить личные приемы граждан. Помимо этого, он сам решил чаще встречаться с жителями.

Главы муниципалитетов Курганской области объявили, что в марте будут проводить личные встречи с жителями. Это случилось после того, как глава региона Вадим Шумков призвал чиновников чаще проводить личные приемы. Данная информация размещена в аккаунтах чиновников и местных администраций в соцсетях и мессенджерах. «Второй и четвертый понедельник каждого месяца провожу личный прием. Ближайший — 11 марта. Записаться следует заранее в приемной (ул. Свердлова, 59). Не забудьте взять с собой паспорт. Вместе с коллегами постараемся разрешить волнующие вас вопросы», — написал в своем telegram-канале глава Шадринска Антон Мокан. О подобных мероприятиях сообщили представители и других муниципалитетов. Например, глава Лебяжьевского округа Ирина Фадеева проведет прием 5 марта, глава Сафакульеского округа Рашид Гильманов — 15 марта, а глава Кетовского округа Олег Язовских — 12 марта. Ранее Шумков попросил сотрудников правительства и глав округов чаще проводить личные приемы граждан. Помимо этого, он сам решил чаще встречаться с жителями.