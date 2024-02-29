29 февраля 2024

Челябинское правительство отправило противодронные ружья бойцам СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Противодронные ружья направили росгвардейцам, находящимся на СВО
Противодронные ружья направили росгвардейцам, находящимся на СВО Фото:
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Сотрудникам Росгвардии Челябинской области, находящимся на СВО, отправили противодронные ружья. Груз, по поручению губернатора Алексея Текслера, передал замминистра общественной безопасности региона Владимир Гусак.

«Эти ружья помогут войскам нацгвардии в ходе специальной военной операции. Главное, чтобы это спасало жизни людей, личного состава», — передает слова Гусака поисково-спасательная служба региона (ППС).

В ППС уточнили, что блокираторы дронов переданы по поручению главы региона. Гусак также выразил войскам свою благодарность за мужество и самоотверженность.

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Сотрудникам Росгвардии Челябинской области, находящимся на СВО, отправили противодронные ружья. Груз, по поручению губернатора Алексея Текслера, передал замминистра общественной безопасности региона Владимир Гусак. «Эти ружья помогут войскам нацгвардии в ходе специальной военной операции. Главное, чтобы это спасало жизни людей, личного состава», — передает слова Гусака поисково-спасательная служба региона (ППС). В ППС уточнили, что блокираторы дронов переданы по поручению главы региона. Гусак также выразил войскам свою благодарность за мужество и самоотверженность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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