Челябинское правительство отправило противодронные ружья бойцам СВО

Противодронные ружья направили росгвардейцам, находящимся на СВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Сотрудникам Росгвардии Челябинской области, находящимся на СВО, отправили противодронные ружья. Груз, по поручению губернатора Алексея Текслера, передал замминистра общественной безопасности региона Владимир Гусак.
«Эти ружья помогут войскам нацгвардии в ходе специальной военной операции. Главное, чтобы это спасало жизни людей, личного состава», — передает слова Гусака поисково-спасательная служба региона (ППС).
В ППС уточнили, что блокираторы дронов переданы по поручению главы региона. Гусак также выразил войскам свою благодарность за мужество и самоотверженность.
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