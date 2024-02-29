Гуманитарный груз отправят в зону СВО, где служит курганский депутат Лушников. Фото

01 марта 2024 в 15:46 Размер текста - 17 +

Отправку груза организовали коллеги депутата Лушникова из банка «Курган» (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Курганские депутаты отправят гуманитарную помощь бойцам СВО в место, где проходит службу депутат и председатель правления банка «Курган» Алексей Лушников. Об этом сообщил телеграм-канал Курганской городской думы. «Адресная помощь сегодня отправится в зону СВО, где сейчас находится Алексей Лушников, который является нашим депутатом и председателем правления Банка „Курган“. Месяц назад он в качестве добровольца присоединился к участникам спецоперации», — указано в телеграм-канале «Курганская городская дума». Как сообщил телеграм-канал, в грузе собраны сухпайки и средства личной гигиены. Также, по информации канала, бойцы получат и трогательные детских рисунки с пожеланиями, чтобы они знали, что дома их ждут. Сбор рисунков, как написано в канале, организован депутатами, а отправка — коллегами Лушникова из банка. «Оказывать помощь нашим парням, которые встали на защиту Родины в трудный для нее час, стало уже традицией для городской Думы. Мы ежемесячно закупаем сертификаты на приобретение запчастей для техники, которая используется на передовой», — поясняет гордума. Ранее URA.RU писало, что более 30 тонн груза было отправлено курганцами вместе с Шумковым в зону проведения СВО. Гуманитарная помощь отправляли в четыре региона — ДНР, ЛНР, Запорожская область и Херсонская. В груз вошли средства личной гигиены и сухпайки Фото: telegram-канал «Курганская городская Дума» Для военных дети подготовили трогательные рисунки Фото: telegram-канал «Курганская городская Дума» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганские депутаты отправят гуманитарную помощь бойцам СВО в место, где проходит службу депутат и председатель правления банка «Курган» Алексей Лушников. Об этом сообщил телеграм-канал Курганской городской думы. «Адресная помощь сегодня отправится в зону СВО, где сейчас находится Алексей Лушников, который является нашим депутатом и председателем правления Банка „Курган“. Месяц назад он в качестве добровольца присоединился к участникам спецоперации», — указано в телеграм-канале «Курганская городская дума». Как сообщил телеграм-канал, в грузе собраны сухпайки и средства личной гигиены. Также, по информации канала, бойцы получат и трогательные детских рисунки с пожеланиями, чтобы они знали, что дома их ждут. Сбор рисунков, как написано в канале, организован депутатами, а отправка — коллегами Лушникова из банка. «Оказывать помощь нашим парням, которые встали на защиту Родины в трудный для нее час, стало уже традицией для городской Думы. Мы ежемесячно закупаем сертификаты на приобретение запчастей для техники, которая используется на передовой», — поясняет гордума. Ранее URA.RU писало, что более 30 тонн груза было отправлено курганцами вместе с Шумковым в зону проведения СВО. Гуманитарная помощь отправляли в четыре региона — ДНР, ЛНР, Запорожская область и Херсонская.