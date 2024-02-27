Курганцы вместе с губернатором Шумковым отправили более 30 тонн груза в зону СВО. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка груза на СВО с Шумковым. Курган
Губернатор Шумков отправил груз в зону СВО Фото:
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Сотрудники общественного движения «Народный фронт» и предприниматели отправляют в зону СВО десятки тонн гуманитарного груза, собранного жителями Курганской области для военнослужащих. На отправку пришел губернатор региона Вадим Шумков, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Губернатор Вадим Шумков лично пожал руку водителям всех автомобилей, которые поедут в зону СВО», — рассказал корреспондент. С пункта отправки поедут 13 машин и три фуры с грузом. Общий вес груза составляет 30-35 тонн.

По информации организаторов, машины отправятся в четыре региона. Это ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. Груз получат 47 боевых подразделений. В числе отправляемых вещей есть аппараты Илизарова для местных госпиталей. Также организаторам передали два антидроновых ружья и три тепловизионных прицела.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Шадринска отправили в зону СВО три фуры с гуманитарным грузом. Также ветераны-афганцы выслали военнослужащим бронированный автомобиль.

Отправка груза на СВО с Шумковым. Курган
Губернатор Вадим Шумков и курганские бизнесмены собрались, чтобы отправить груз на СВО
Фото:
Отправка груза на СВО с Шумковым. Курган
В зону военных действий курганцы отправили 14 автомобилей для военных
Фото:
Отправка груза на СВО с Шумковым. Курган
Молодежка «Народного фронта» помогала загружать фуры
Фото:

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Сотрудники общественного движения «Народный фронт» и предприниматели отправляют в зону СВО десятки тонн гуманитарного груза, собранного жителями Курганской области для военнослужащих. На отправку пришел губернатор региона Вадим Шумков, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Губернатор Вадим Шумков лично пожал руку водителям всех автомобилей, которые поедут в зону СВО», — рассказал корреспондент. С пункта отправки поедут 13 машин и три фуры с грузом. Общий вес груза составляет 30-35 тонн. По информации организаторов, машины отправятся в четыре региона. Это ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. Груз получат 47 боевых подразделений. В числе отправляемых вещей есть аппараты Илизарова для местных госпиталей. Также организаторам передали два антидроновых ружья и три тепловизионных прицела. Ранее URA.RU сообщало, что жители Шадринска отправили в зону СВО три фуры с гуманитарным грузом. Также ветераны-афганцы выслали военнослужащим бронированный автомобиль.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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