Осужденного за хищения экс-чиновника из ЯНАО вернут из Тюменского особняка в колонию

Прокуратура ЯНАО добилась возврата коррупционера из ЯНАО в колонию
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Мера пресечения Расулджону Шерматову в суде центрального района. Челябинск, приговор, судья, суд
Суд Архангельской области постановил вернуть Виктора Калашникова в колонию Фото:
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Экс-директору Фонда жилищного строительства ЯНАО Виктору Калашникову, приговоренного судом к семи годам лишения свободы за хищение, предстоит вернуться в колонию. В конце 2023 года ему заменили меру пресечения на ограничение свободы, но прокуратура ЯНАО сумела добиться отмены решения в апелляционной инстанции, сообщил URA.RU источник, присутствовавший на судебном заседании.

«Суд Архангельской области отменил решение Вельского районного суда о замене Калашникову реального заключения в колонии на более мягкий вид наказания в виде ограничения свободы. Теперь ему предстоит вернуться в колонию», — рассказал корреспонденту агентства собеседник. В настоящее время он находится дома в Тюмени.

Защита ссылалась на тяжелое заболевание Калашникова, из-за которого он не может присутствовать на судебных заседаниях. Но суд Архангельска успокоил сторону защиты, заявив, что Виктор Калашников может получать квалифицированную медпомощь по месту отбывания наказания.

Суд Салехарда приговорил Калашникова к семи годам реального лишения свободы в 2020 году. С учетом, что он находился под стражей во время следствия и уже отбытого наказания, экс-чиновнику осталось отсидеть около одного года.

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Экс-директору Фонда жилищного строительства ЯНАО Виктору Калашникову, приговоренного судом к семи годам лишения свободы за хищение, предстоит вернуться в колонию. В конце 2023 года ему заменили меру пресечения на ограничение свободы, но прокуратура ЯНАО сумела добиться отмены решения в апелляционной инстанции, сообщил URA.RU источник, присутствовавший на судебном заседании. «Суд Архангельской области отменил решение Вельского районного суда о замене Калашникову реального заключения в колонии на более мягкий вид наказания в виде ограничения свободы. Теперь ему предстоит вернуться в колонию», — рассказал корреспонденту агентства собеседник. В настоящее время он находится дома в Тюмени. Защита ссылалась на тяжелое заболевание Калашникова, из-за которого он не может присутствовать на судебных заседаниях. Но суд Архангельска успокоил сторону защиты, заявив, что Виктор Калашников может получать квалифицированную медпомощь по месту отбывания наказания. Суд Салехарда приговорил Калашникова к семи годам реального лишения свободы в 2020 году. С учетом, что он находился под стражей во время следствия и уже отбытого наказания, экс-чиновнику осталось отсидеть около одного года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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