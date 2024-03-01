Осужденного за хищения экс-чиновника из ЯНАО вернут из Тюменского особняка в колонию

Прокуратура ЯНАО добилась возврата коррупционера из ЯНАО в колонию

01 марта 2024 в 12:45 Размер текста - 17 +

Суд Архангельской области постановил вернуть Виктора Калашникова в колонию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коррупционные скандалы на Ямале Экс-директору Фонда жилищного строительства ЯНАО Виктору Калашникову, приговоренного судом к семи годам лишения свободы за хищение, предстоит вернуться в колонию. В конце 2023 года ему заменили меру пресечения на ограничение свободы, но прокуратура ЯНАО сумела добиться отмены решения в апелляционной инстанции, сообщил URA.RU источник, присутствовавший на судебном заседании. «Суд Архангельской области отменил решение Вельского районного суда о замене Калашникову реального заключения в колонии на более мягкий вид наказания в виде ограничения свободы. Теперь ему предстоит вернуться в колонию», — рассказал корреспонденту агентства собеседник. В настоящее время он находится дома в Тюмени. Защита ссылалась на тяжелое заболевание Калашникова, из-за которого он не может присутствовать на судебных заседаниях. Но суд Архангельска успокоил сторону защиты, заявив, что Виктор Калашников может получать квалифицированную медпомощь по месту отбывания наказания. Суд Салехарда приговорил Калашникова к семи годам реального лишения свободы в 2020 году. С учетом, что он находился под стражей во время следствия и уже отбытого наказания, экс-чиновнику осталось отсидеть около одного года.

Экс-директору Фонда жилищного строительства ЯНАО Виктору Калашникову, приговоренного судом к семи годам лишения свободы за хищение, предстоит вернуться в колонию. В конце 2023 года ему заменили меру пресечения на ограничение свободы, но прокуратура ЯНАО сумела добиться отмены решения в апелляционной инстанции, сообщил URA.RU источник, присутствовавший на судебном заседании. «Суд Архангельской области отменил решение Вельского районного суда о замене Калашникову реального заключения в колонии на более мягкий вид наказания в виде ограничения свободы. Теперь ему предстоит вернуться в колонию», — рассказал корреспонденту агентства собеседник. В настоящее время он находится дома в Тюмени. Защита ссылалась на тяжелое заболевание Калашникова, из-за которого он не может присутствовать на судебных заседаниях. Но суд Архангельска успокоил сторону защиты, заявив, что Виктор Калашников может получать квалифицированную медпомощь по месту отбывания наказания. Суд Салехарда приговорил Калашникова к семи годам реального лишения свободы в 2020 году. С учетом, что он находился под стражей во время следствия и уже отбытого наказания, экс-чиновнику осталось отсидеть около одного года.