Захарова поддержала претензии Симоньян к Шольцу за подрыв Крымского моста

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что у России есть вопросы к немецким представителям из-за информации о возможной причастности Германии к теракту на Крымском мосту. Ранее журналистка Маргарита Симоньян написала, что у нее есть аудиозаписи с соответствующими доказательствами.
«Интересно, что на этот счет [насчет причастности ФРГ к теракту — прим. URA.RU] думает [глава МИД ФРГ] Анналена Бербок? У немецкой прессы появился хороший повод доказать свою независимость и задать ей вопросы. И у нашей прессы есть актуальная тема для общения с посольством ФРГ в Москве», —
Симоньян написала, что у нее есть доказательства причастности Германии к теракту на Крымском мосту. Она потребовала ответа от немецкого посла, Бербок и лично канцлера ФРГ Олафа Шольца. Украина организовывала теракт на мосту несколько раз, последняя атака проходила в июле 2023 года.
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