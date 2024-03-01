Захарова поддержала претензии Симоньян к Шольцу за подрыв Крымского моста

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Мария Захарова (на фото) поддержала Маргариту Симоньян за ее претензии к ФРГ Фото:
новость из сюжета
На Крымском мосту произошел взрыв

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что у России есть вопросы к немецким представителям из-за информации о возможной причастности Германии к теракту на Крымском мосту. Ранее журналистка Маргарита Симоньян написала, что у нее есть аудиозаписи с соответствующими доказательствами.

«Интересно, что на этот счет [насчет причастности ФРГ к теракту — прим. URA.RU] думает [глава МИД ФРГ] Анналена Бербок? У немецкой прессы появился хороший повод доказать свою независимость и задать ей вопросы. И у нашей прессы есть актуальная тема для общения с посольством ФРГ в Москве», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале.

Симоньян написала, что у нее есть доказательства причастности Германии к теракту на Крымском мосту. Она потребовала ответа от немецкого посла, Бербок и лично канцлера ФРГ Олафа Шольца. Украина организовывала теракт на мосту несколько раз, последняя атака проходила в июле 2023 года.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что у России есть вопросы к немецким представителям из-за информации о возможной причастности Германии к теракту на Крымском мосту. Ранее журналистка Маргарита Симоньян написала, что у нее есть аудиозаписи с соответствующими доказательствами. «Интересно, что на этот счет [насчет причастности ФРГ к теракту — прим. URA.RU] думает [глава МИД ФРГ] Анналена Бербок? У немецкой прессы появился хороший повод доказать свою независимость и задать ей вопросы. И у нашей прессы есть актуальная тема для общения с посольством ФРГ в Москве», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. Симоньян написала, что у нее есть доказательства причастности Германии к теракту на Крымском мосту. Она потребовала ответа от немецкого посла, Бербок и лично канцлера ФРГ Олафа Шольца. Украина организовывала теракт на мосту несколько раз, последняя атака проходила в июле 2023 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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