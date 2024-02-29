Член ЦИК Шевченко дал прогноз по явке на президентских выборах в Пермском крае

Член ЦИК Шевченко: явка на выборах в Пермском крае составит 80-85%

01 марта 2024 в 12:32 Размер текста - 17 +

ЦИК РФ похвалил Пермский край за результаты подомового обхода Фото: Владимир Андреев © URA.RU Член ЦИК РФ Евгений Шевченко, проанализировав итоги подомового обхода избирателей в Пермском крае, спрогнозировал, что явка на президентских выборах в регионе может составить 80-85%. Об этом сообщает пресс-служба крайизбиркома в своем telegram-канале. «Что касается Пермского края 80% опрошенных обходчиками избирателей четко заявили, что обязательно придут на выборы и сделают свой выбор. 12% заявили, что, скорее всего, придут. То есть около 92% жителей региона хотят принять участие в выборах. Таким образом можно спрогнозировать явку на выборы президента в регионе на уровне 80-85%», — прокомментировал промежуточные результаты подомового обхода в Прикамье Евгений Шевченко «РБК-Пермь». Шевченко похвалил Пермский край за реализацию проекта «ИнформУИК», в рамках которого проходят обходы. Члены избиркома посетили уже 80% домов из 1,2 млн, которые были запланированы. С 70% случаев им открывали двери. «Мы считаем, что это высокий и хороший показатель», — отметил Шевченко. Проект «ИнформУИК» направлен на информирование избирателей о предстоящих выборах. Члены избиркомов рассказывают им, где расположен участок, как можно проголосовать, кто баллотируется на должность президента. Ранее URA.RU рассказывало, что ЦИК похвалил пермский избирком за видеоролики о подомовом обходе Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Член ЦИК РФ Евгений Шевченко, проанализировав итоги подомового обхода избирателей в Пермском крае, спрогнозировал, что явка на президентских выборах в регионе может составить 80-85%. Об этом сообщает пресс-служба крайизбиркома в своем telegram-канале. «Что касается Пермского края 80% опрошенных обходчиками избирателей четко заявили, что обязательно придут на выборы и сделают свой выбор. 12% заявили, что, скорее всего, придут. То есть около 92% жителей региона хотят принять участие в выборах. Таким образом можно спрогнозировать явку на выборы президента в регионе на уровне 80-85%», — прокомментировал промежуточные результаты подомового обхода в Прикамье Евгений Шевченко «РБК-Пермь». Шевченко похвалил Пермский край за реализацию проекта «ИнформУИК», в рамках которого проходят обходы. Члены избиркома посетили уже 80% домов из 1,2 млн, которые были запланированы. С 70% случаев им открывали двери. «Мы считаем, что это высокий и хороший показатель», — отметил Шевченко. Проект «ИнформУИК» направлен на информирование избирателей о предстоящих выборах. Члены избиркомов рассказывают им, где расположен участок, как можно проголосовать, кто баллотируется на должность президента. Ранее URA.RU рассказывало, что ЦИК похвалил пермский избирком за видеоролики о подомовом обходе