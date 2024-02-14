ЦИК привел избиркомы Перми и ХМАО в пример всей стране. Видео

14 февраля 2024 в 21:00 Размер текста - 17 +

Элла Памфилова призналась, что выбирать было сложно Фото: Владимир Андреев © URA.RU ЦИК РФ на заседании 14 февраля похвалил ролики о подомовом обходе, который подготовили пермский крайизбирком и избирательная комиссия ХМАО (УИК 457 г. Мегиона). Трансляция заседания размещена на сайте ЦИК. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова отметила, что выбирать было сложно, и попросила показать пять видео, среди которых были ролик Перми и Мегиона. «Что меня потрясло? Как близко к сердцу вы это приняли. Такой взрыв творчества, предложений, какой потенциал был раскрыт. В завершении темы (на заседании рассматривали вопрос о готовности комиссий к подомовому обходу — ред.) мы не можем себе оказывать в удовольствии, и покажем несколько [роликов] для настроения. Их много, выбирать было тяжело, но все-таки», — отметила Элла Памфилова. Помимо Перми в число лучших вошли ролики избиркома Барнаула, Сергиева Посада, Самары. «Вот оно, народное творчество», — отметила председатель ЦИК. Подомовой обход начнется 17 февраля.

ЦИК РФ на заседании 14 февраля похвалил ролики о подомовом обходе, который подготовили пермский крайизбирком и избирательная комиссия ХМАО (УИК 457 г. Мегиона). Трансляция заседания размещена на сайте ЦИК. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова отметила, что выбирать было сложно, и попросила показать пять видео, среди которых были ролик Перми и Мегиона. «Что меня потрясло? Как близко к сердцу вы это приняли. Такой взрыв творчества, предложений, какой потенциал был раскрыт. В завершении темы (на заседании рассматривали вопрос о готовности комиссий к подомовому обходу — ред.) мы не можем себе оказывать в удовольствии, и покажем несколько [роликов] для настроения. Их много, выбирать было тяжело, но все-таки», — отметила Элла Памфилова. Помимо Перми в число лучших вошли ролики избиркома Барнаула, Сергиева Посада, Самары. «Вот оно, народное творчество», — отметила председатель ЦИК. Подомовой обход начнется 17 февраля.