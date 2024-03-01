В УрФО построят свыше десяти новых дорог

01 марта 2024 в 13:06 Размер текста - 17 +

Строительство дорог пройдет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В 2024 году в Уральском федеральном округе по программе развития инфраструктуры в новых микрорайонах «Стимул» построят 12 дорог и школу на 1200 мест. Контроль по реализации нацпроекта осуществляет полпред главы государства в УрФО Владимир Якушев «Города Уральского федерального округа активно прирастают новыми микрорайонами, и очень важно, чтобы вместе с качественным жильем в них появлялась вся необходимая инфраструктура. Программа „Стимул“ помогает успешно решать эти задачи, особенно, связанные с транспортной доступностью», — заявил Якушев. Его слова передает пресс-служба окружных властей в telegram-канале. По плану в Свердловской области построят семь автодорог и одну школу на 1200 мест — она разместится в Екатеринбурге. В Тюмени и ХМАО (в Нижневартовске и Югорске) появится по три дороги, в Курганской области — две. Ранее Якушев потребовал «в кратчайшие сроки» выполнить план по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Уже уложено 7,4 млн кв. метров полотна, но полпред отмечал важность выполнения плановых показателей 2023 года — 9,17 млн кв. метров.

В 2024 году в Уральском федеральном округе по программе развития инфраструктуры в новых микрорайонах «Стимул» построят 12 дорог и школу на 1200 мест. Контроль по реализации нацпроекта осуществляет полпред главы государства в УрФО Владимир Якушев «Города Уральского федерального округа активно прирастают новыми микрорайонами, и очень важно, чтобы вместе с качественным жильем в них появлялась вся необходимая инфраструктура. Программа „Стимул“ помогает успешно решать эти задачи, особенно, связанные с транспортной доступностью», — заявил Якушев. Его слова передает пресс-служба окружных властей в telegram-канале. По плану в Свердловской области построят семь автодорог и одну школу на 1200 мест — она разместится в Екатеринбурге. В Тюмени и ХМАО (в Нижневартовске и Югорске) появится по три дороги, в Курганской области — две. Ранее Якушев потребовал «в кратчайшие сроки» выполнить план по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Уже уложено 7,4 млн кв. метров полотна, но полпред отмечал важность выполнения плановых показателей 2023 года — 9,17 млн кв. метров.