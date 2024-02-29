Курганцы смогут лично пожаловаться на медицину руководителю депздрава

01 марта 2024 в 13:26 Размер текста - 17 +

Личный прием граждан Островских проведет 5 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане пройдет личный прием граждан руководителем департамента здравоохранения региона. Об этом сообщил телеграм-канал «Департамент здравоохранения Курганской области». «Исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения Курганской области — первый заместитель директора департамента Елена Островских проведет личный прием граждан», — указано в телеграм канале департамента. По информации канала, состоится встреча с гражданами 5 марта с 14:00 до 16:00 по улице Томина, 49, где расположен департамент здравоохранения Курганской области. Также, там указано, что на прием можно записаться предварительно по телефону: 8 (3522) 85.49.2154. Ранее URA.RU писало, что главы курганских городов начали проводить личные встречи с гражданами после просьбы губернатора. Отреагировал на просьбу глава Шадринска, Лебяжьевского муниципального округа, Сафакулевского и другие.

В Кургане пройдет личный прием граждан руководителем департамента здравоохранения региона. Об этом сообщил телеграм-канал «Департамент здравоохранения Курганской области». «Исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения Курганской области — первый заместитель директора департамента Елена Островских проведет личный прием граждан», — указано в телеграм канале департамента. По информации канала, состоится встреча с гражданами 5 марта с 14:00 до 16:00 по улице Томина, 49, где расположен департамент здравоохранения Курганской области. Также, там указано, что на прием можно записаться предварительно по телефону: 8 (3522) 85.49.2154. Ранее URA.RU писало, что главы курганских городов начали проводить личные встречи с гражданами после просьбы губернатора. Отреагировал на просьбу глава Шадринска, Лебяжьевского муниципального округа, Сафакулевского и другие.