29 февраля 2024

Курганцы смогут лично пожаловаться на медицину руководителю депздрава

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат областной думы Александр Ильтяков в центре переливания крови. Курган , регистратура поликлиники
Личный прием граждан Островских проведет 5 марта Фото:

В Кургане пройдет личный прием граждан руководителем департамента здравоохранения региона. Об этом сообщил телеграм-канал «Департамент здравоохранения Курганской области».

«Исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения Курганской области — первый заместитель директора департамента Елена Островских проведет личный прием граждан», — указано в телеграм канале департамента.

По информации канала, состоится встреча с гражданами 5 марта с 14:00 до 16:00 по улице Томина, 49, где расположен департамент здравоохранения Курганской области. Также, там указано, что на прием можно записаться предварительно по телефону: 8 (3522) 85.49.2154.

Ранее URA.RU писало, что главы курганских городов начали проводить личные встречи с гражданами после просьбы губернатора. Отреагировал на просьбу глава Шадринска, Лебяжьевского муниципального округа, Сафакулевского и другие.

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В Кургане пройдет личный прием граждан руководителем департамента здравоохранения региона. Об этом сообщил телеграм-канал «Департамент здравоохранения Курганской области». «Исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения Курганской области — первый заместитель директора департамента Елена Островских проведет личный прием граждан», — указано в телеграм канале департамента. По информации канала, состоится встреча с гражданами 5 марта с 14:00 до 16:00 по улице Томина, 49, где расположен департамент здравоохранения Курганской области. Также, там указано, что на прием можно записаться предварительно по телефону: 8 (3522) 85.49.2154. Ранее URA.RU писало, что главы курганских городов начали проводить личные встречи с гражданами после просьбы губернатора. Отреагировал на просьбу глава Шадринска, Лебяжьевского муниципального округа, Сафакулевского и другие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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