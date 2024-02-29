29 февраля 2024

В ЯНАО медработники получили ключи от квартир, выделенных властями

Медработники ЯНАО получили 18 квартир за первые два месяца 2024 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Медики получили 18 квартир от правительства ЯНАО с начала года Фото:

Ямальские медработники получили 18 квартир за два месяца текущего года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

«С начала года 18 квартир получили медицинские работники первичного звена. Это сотрудники медучреждений ЯНАО в Нового Уренгоя, Лабытнанги, Шурышкаров и Харпа», — говорится в пресс-релизе.

В ближайшее время новое жилье получат 11 врачей разных специальностей ЦГБ Нового Уренгоя. Они получат квартиры в микрорайоне Строителей.

Изначально правительство ЯНАО планировало выделить медработникам 300 квартир, но с учетом возросшей потребности было принято решение увеличить количество жилья до 550. Полученные квартиры врачи имеют возможность приватизировать через десять лет.

Ранее URA.RU сообщало о строительстве нового модульного фельдшерско-акушерского пункта в деревне Харампур (ЯНАО). В здании будут расположены прививочный, смотровой и процедурный кабинеты.

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Ямальские медработники получили 18 квартир за два месяца текущего года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО. «С начала года 18 квартир получили медицинские работники первичного звена. Это сотрудники медучреждений ЯНАО в Нового Уренгоя, Лабытнанги, Шурышкаров и Харпа», — говорится в пресс-релизе. В ближайшее время новое жилье получат 11 врачей разных специальностей ЦГБ Нового Уренгоя. Они получат квартиры в микрорайоне Строителей. Изначально правительство ЯНАО планировало выделить медработникам 300 квартир, но с учетом возросшей потребности было принято решение увеличить количество жилья до 550. Полученные квартиры врачи имеют возможность приватизировать через десять лет. Ранее URA.RU сообщало о строительстве нового модульного фельдшерско-акушерского пункта в деревне Харампур (ЯНАО). В здании будут расположены прививочный, смотровой и процедурный кабинеты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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