В ЯНАО медработники получили ключи от квартир, выделенных властями

Ямальские медработники получили 18 квартир за два месяца текущего года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.
«С начала года 18 квартир получили медицинские работники первичного звена. Это сотрудники медучреждений ЯНАО в Нового Уренгоя, Лабытнанги, Шурышкаров и Харпа», — говорится в пресс-релизе.
В ближайшее время новое жилье получат 11 врачей разных специальностей ЦГБ Нового Уренгоя. Они получат квартиры в микрорайоне Строителей.
Изначально правительство ЯНАО планировало выделить медработникам 300 квартир, но с учетом возросшей потребности было принято решение увеличить количество жилья до 550. Полученные квартиры врачи имеют возможность приватизировать через десять лет.
Ранее URA.RU сообщало о строительстве нового модульного фельдшерско-акушерского пункта в деревне Харампур (ЯНАО). В здании будут расположены прививочный, смотровой и процедурный кабинеты.
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