Глава ВТБ Костин предрек «женское» снижение ключевой ставки в России. Видео

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Двусторонние встречи президента России Владимира Путина с президентом Мозамбика Филипе Жасинту Ньюси. Санкт-Петербург, костин андрей
Ключевая ставка будет снижаться постепенно, подчеркнул Андрей Костин Фото:

Глава ВТБ Андрей Костин пообещал, что ключевая ставка начнет снижаться со второй половины 2024 года. Он подчеркнул, что это будет происходить плавно, «по-жнески».

«По мере стабилизации инфляции ставка будет снижаться. Мы прогнозируем к концу года порядка 13%. Мы считаем, что со второго полугодия точно должна пойти потихоньку вниз. Аккуратно, по-женски», — сказал Андрей Костин в эфире телеканала «Россия 24». Он пообещал, что к концу этого года ставка будет составлять 13%.

В Центробанке также отмечали, что снижение начнется с лета этого года. То есть — со второго полугодия. Сейчас ставка составляет 16%.

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Глава ВТБ Андрей Костин пообещал, что ключевая ставка начнет снижаться со второй половины 2024 года. Он подчеркнул, что это будет происходить плавно, «по-жнески». «По мере стабилизации инфляции ставка будет снижаться. Мы прогнозируем к концу года порядка 13%. Мы считаем, что со второго полугодия точно должна пойти потихоньку вниз. Аккуратно, по-женски», — сказал Андрей Костин в эфире телеканала «Россия 24». Он пообещал, что к концу этого года ставка будет составлять 13%. В Центробанке также отмечали, что снижение начнется с лета этого года. То есть — со второго полугодия. Сейчас ставка составляет 16%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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