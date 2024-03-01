Ключевая ставка будет снижаться постепенно, подчеркнул Андрей Костин
Глава ВТБ Андрей Костин пообещал, что ключевая ставка начнет снижаться со второй половины 2024 года. Он подчеркнул, что это будет происходить плавно, «по-жнески».
«По мере стабилизации инфляции ставка будет снижаться. Мы прогнозируем к концу года порядка 13%. Мы считаем, что со второго полугодия точно должна пойти потихоньку вниз. Аккуратно, по-женски», — сказал Андрей Костин в эфире телеканала «Россия 24». Он пообещал, что к концу этого года ставка будет составлять 13%.
В Центробанке также отмечали, что снижение начнется с лета этого года. То есть — со второго полугодия. Сейчас ставка составляет 16%.
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