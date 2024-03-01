Глава ВТБ Костин предрек «женское» снижение ключевой ставки в России. Видео

01 марта 2024 в 13:40 Размер текста - 17 +

Ключевая ставка будет снижаться постепенно, подчеркнул Андрей Костин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава ВТБ Андрей Костин пообещал, что ключевая ставка начнет снижаться со второй половины 2024 года. Он подчеркнул, что это будет происходить плавно, «по-жнески». «По мере стабилизации инфляции ставка будет снижаться. Мы прогнозируем к концу года порядка 13%. Мы считаем, что со второго полугодия точно должна пойти потихоньку вниз. Аккуратно, по-женски», — сказал Андрей Костин в эфире телеканала «Россия 24». Он пообещал, что к концу этого года ставка будет составлять 13%. В Центробанке также отмечали, что снижение начнется с лета этого года. То есть — со второго полугодия. Сейчас ставка составляет 16%.

Глава ВТБ Андрей Костин пообещал, что ключевая ставка начнет снижаться со второй половины 2024 года. Он подчеркнул, что это будет происходить плавно, «по-жнески». «По мере стабилизации инфляции ставка будет снижаться. Мы прогнозируем к концу года порядка 13%. Мы считаем, что со второго полугодия точно должна пойти потихоньку вниз. Аккуратно, по-женски», — сказал Андрей Костин в эфире телеканала «Россия 24». Он пообещал, что к концу этого года ставка будет составлять 13%. В Центробанке также отмечали, что снижение начнется с лета этого года. То есть — со второго полугодия. Сейчас ставка составляет 16%.