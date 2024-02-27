В ЦБ допустили, что ключевую ставку начнут снижать с лета

27 февраля 2024 в 23:14 Размер текста - 17 +

В ЦБ допустили, что годовая инфляция упадет до 4% Фото: Владимир Андреев © URA.RU Условия для снижения ключевой ставки Банка России сложатся во втором полугодии, но существует вероятность, что это может произойти еще раньше. К такому мнению пришло большинство членов совета директоров ЦБ по итогам заседания 16 февраля. «Большинство участников ожидали, что в базовом сценарии условия для начала снижения ключевой ставки сложатся во второй половине 2024 года. Отдельные участники не исключали возможности, что снижение начнется несколько раньше», — сказано в резюме обсуждения ЦБ. По их прогнозу, в первом квартале 2024 года инфляция замедлится и составит 5,7%, а годовая — 7,6%. Также в 2024 году ожидается снижение инфляции до 4-4,5%. Предполагается, что значение будет находиться вблизи 4% и в дальнейшем. ЦБ РФ принял решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне в 16%. В последний раз решение по ключевой ставке принималось 15 декабря — тогда показатель повысился до 16%.

Условия для снижения ключевой ставки Банка России сложатся во втором полугодии, но существует вероятность, что это может произойти еще раньше. К такому мнению пришло большинство членов совета директоров ЦБ по итогам заседания 16 февраля. «Большинство участников ожидали, что в базовом сценарии условия для начала снижения ключевой ставки сложатся во второй половине 2024 года. Отдельные участники не исключали возможности, что снижение начнется несколько раньше», — сказано в резюме обсуждения ЦБ. По их прогнозу, в первом квартале 2024 года инфляция замедлится и составит 5,7%, а годовая — 7,6%. Также в 2024 году ожидается снижение инфляции до 4-4,5%. Предполагается, что значение будет находиться вблизи 4% и в дальнейшем. ЦБ РФ принял решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне в 16%. В последний раз решение по ключевой ставке принималось 15 декабря — тогда показатель повысился до 16%.