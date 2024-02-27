27 февраля 2024

В ЦБ допустили, что ключевую ставку начнут снижать с лета

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Дмитрий Белоусов, интервью. Москва, бензин, график, диаграмма, экономика, анализ
В ЦБ допустили, что годовая инфляция упадет до 4% Фото:

Условия для снижения ключевой ставки Банка России сложатся во втором полугодии, но существует вероятность, что это может произойти еще раньше. К такому мнению пришло большинство членов совета директоров ЦБ по итогам заседания 16 февраля.

«Большинство участников ожидали, что в базовом сценарии условия для начала снижения ключевой ставки сложатся во второй половине 2024 года. Отдельные участники не исключали возможности, что снижение начнется несколько раньше», — сказано в резюме обсуждения ЦБ.

По их прогнозу, в первом квартале 2024 года инфляция замедлится и составит 5,7%, а годовая — 7,6%. Также в 2024 году ожидается снижение инфляции до 4-4,5%. Предполагается, что значение будет находиться вблизи 4% и в дальнейшем.

ЦБ РФ принял решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне в 16%. В последний раз решение по ключевой ставке принималось 15 декабря — тогда показатель повысился до 16%.

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Условия для снижения ключевой ставки Банка России сложатся во втором полугодии, но существует вероятность, что это может произойти еще раньше. К такому мнению пришло большинство членов совета директоров ЦБ по итогам заседания 16 февраля. «Большинство участников ожидали, что в базовом сценарии условия для начала снижения ключевой ставки сложатся во второй половине 2024 года. Отдельные участники не исключали возможности, что снижение начнется несколько раньше», — сказано в резюме обсуждения ЦБ. По их прогнозу, в первом квартале 2024 года инфляция замедлится и составит 5,7%, а годовая — 7,6%. Также в 2024 году ожидается снижение инфляции до 4-4,5%. Предполагается, что значение будет находиться вблизи 4% и в дальнейшем. ЦБ РФ принял решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне в 16%. В последний раз решение по ключевой ставке принималось 15 декабря — тогда показатель повысился до 16%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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