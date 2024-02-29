29 февраля 2024

Депимущества ХМАО требует у бывшей компании Хотина вернуть нефтяную скважину

© Служба новостей «URA.RU»
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Качалки. Сургут, газ, нефть, задвижка, запорная арматура, винтиль
Суд ХМАО решит судьбу нефтяной скважины, принадлежавшей компании с экс-владельца банка «Югра» Фото:

Департамент по управлению государственным имуществом ХМАО требует у компании «Абазаровское», которую связывают с деятельностью экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина, вернуть нефтяную скважину. Окружной арбитражный суд рассматривает иск, поступивший от Депимущества.

«Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры рассмотрел исковое заявление Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа — Югры об обязании возвратить скважину, взыскании 7 368 282 руб. 61 коп. Суд определил принять исковое заявление, возбудить производство по делу», — указано в документах на сайте арбитражного суда ХМАО.

Предприятие владеет лицензией на разработку Абазаровского месторождения, которое находится в Нижневартовском районе ХМАО. ООО «Абазоровское» входило в структуру компании «Русь-Ойл», бенефициаром которой был Хотин. Бизнесмена обвинили в особо крупной растрате, а часть его активов в счет оплаты долга передали государству. В настоящее время владельцем ООО «Абазаровское» выступает Росимущество. По телефонам предприятия агентству связаться не удалось.

Ранее URA.RU писало, что налоговая заблокировала счета бывшей компании Хотина в ХМАО. В суде кредиторы требуют банкротства «Негуснефть» и более трех миллиардов рублей долгов.

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Департамент по управлению государственным имуществом ХМАО требует у компании «Абазаровское», которую связывают с деятельностью экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина, вернуть нефтяную скважину. Окружной арбитражный суд рассматривает иск, поступивший от Депимущества. «Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры рассмотрел исковое заявление Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа — Югры об обязании возвратить скважину, взыскании 7 368 282 руб. 61 коп. Суд определил принять исковое заявление, возбудить производство по делу», — указано в документах на сайте арбитражного суда ХМАО. Предприятие владеет лицензией на разработку Абазаровского месторождения, которое находится в Нижневартовском районе ХМАО. ООО «Абазоровское» входило в структуру компании «Русь-Ойл», бенефициаром которой был Хотин. Бизнесмена обвинили в особо крупной растрате, а часть его активов в счет оплаты долга передали государству. В настоящее время владельцем ООО «Абазаровское» выступает Росимущество. По телефонам предприятия агентству связаться не удалось. Ранее URA.RU писало, что налоговая заблокировала счета бывшей компании Хотина в ХМАО. В суде кредиторы требуют банкротства «Негуснефть» и более трех миллиардов рублей долгов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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