Депимущества ХМАО требует у бывшей компании Хотина вернуть нефтяную скважину

01 марта 2024 в 16:00 Размер текста - 17 +

Суд ХМАО решит судьбу нефтяной скважины, принадлежавшей компании с экс-владельца банка «Югра» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Департамент по управлению государственным имуществом ХМАО требует у компании «Абазаровское», которую связывают с деятельностью экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина, вернуть нефтяную скважину. Окружной арбитражный суд рассматривает иск, поступивший от Депимущества. «Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры рассмотрел исковое заявление Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа — Югры об обязании возвратить скважину, взыскании 7 368 282 руб. 61 коп. Суд определил принять исковое заявление, возбудить производство по делу», — указано в документах на сайте арбитражного суда ХМАО. Предприятие владеет лицензией на разработку Абазаровского месторождения, которое находится в Нижневартовском районе ХМАО. ООО «Абазоровское» входило в структуру компании «Русь-Ойл», бенефициаром которой был Хотин. Бизнесмена обвинили в особо крупной растрате, а часть его активов в счет оплаты долга передали государству. В настоящее время владельцем ООО «Абазаровское» выступает Росимущество. По телефонам предприятия агентству связаться не удалось. Ранее URA.RU писало, что налоговая заблокировала счета бывшей компании Хотина в ХМАО. В суде кредиторы требуют банкротства «Негуснефть» и более трех миллиардов рублей долгов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Департамент по управлению государственным имуществом ХМАО требует у компании «Абазаровское», которую связывают с деятельностью экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина, вернуть нефтяную скважину. Окружной арбитражный суд рассматривает иск, поступивший от Депимущества. «Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры рассмотрел исковое заявление Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа — Югры об обязании возвратить скважину, взыскании 7 368 282 руб. 61 коп. Суд определил принять исковое заявление, возбудить производство по делу», — указано в документах на сайте арбитражного суда ХМАО. Предприятие владеет лицензией на разработку Абазаровского месторождения, которое находится в Нижневартовском районе ХМАО. ООО «Абазоровское» входило в структуру компании «Русь-Ойл», бенефициаром которой был Хотин. Бизнесмена обвинили в особо крупной растрате, а часть его активов в счет оплаты долга передали государству. В настоящее время владельцем ООО «Абазаровское» выступает Росимущество. По телефонам предприятия агентству связаться не удалось. Ранее URA.RU писало, что налоговая заблокировала счета бывшей компании Хотина в ХМАО. В суде кредиторы требуют банкротства «Негуснефть» и более трех миллиардов рублей долгов.