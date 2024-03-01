Полпред Якушев назвал факторы влияние роста оборонной промышленности

Полпред Якушев: увеличение количества кадров ведет к росту промышленности

01 марта 2024 в 14:44 Размер текста - 17 +

На промышленных предприятиях есть нехватка кадров Фото: Размик Закарян © URA.RU Чтобы показывать отличные результаты в машиностроении и оборонной промышленности, необходимо готовить в большом объеме квалифицированные кадры. Об этом заявил полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев на заседании бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям. «Президент предложил ряд мер, которые помогут отечественному машиностроению выйти на новые высоты. Во многом это зависит от того, как быстро мы сможем усовершенствовать систему работы с квалифицированными кадрами: от ранней профориентации, повышения качества образования и до привлечения необходимых специалистов в отрасль. В этом залог наших будущих побед», — отметил Якушев. Речь URA.RU передает пресс-служба полпреда. Слова Якушева подтвердил председатель Союза машиностроителей России, генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Он отметил, что приоритетной задачей на грядущий год является решение кадрового дефицита в сфере промышленности. Ранее в Свердловской области придумали, как пополнить кадрами главный танковый завод РФ — «Уралвагонзавод». Например, в Нижнетагильском машиностроительном техникуме планируют увеличить количество бюджетных мест.

Чтобы показывать отличные результаты в машиностроении и оборонной промышленности, необходимо готовить в большом объеме квалифицированные кадры. Об этом заявил полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев на заседании бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям. «Президент предложил ряд мер, которые помогут отечественному машиностроению выйти на новые высоты. Во многом это зависит от того, как быстро мы сможем усовершенствовать систему работы с квалифицированными кадрами: от ранней профориентации, повышения качества образования и до привлечения необходимых специалистов в отрасль. В этом залог наших будущих побед», — отметил Якушев. Речь URA.RU передает пресс-служба полпреда. Слова Якушева подтвердил председатель Союза машиностроителей России, генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Он отметил, что приоритетной задачей на грядущий год является решение кадрового дефицита в сфере промышленности. Ранее в Свердловской области придумали, как пополнить кадрами главный танковый завод РФ — «Уралвагонзавод». Например, в Нижнетагильском машиностроительном техникуме планируют увеличить количество бюджетных мест.