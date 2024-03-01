Полпред Якушев назвал факторы влияние роста оборонной промышленности

Полпред Якушев: увеличение количества кадров ведет к росту промышленности
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Подготовка капсулы времени на Химмаш заводе. Екатеринбург, завод химмаш
На промышленных предприятиях есть нехватка кадров Фото:

Чтобы показывать отличные результаты в машиностроении и оборонной промышленности, необходимо готовить в большом объеме квалифицированные кадры. Об этом заявил полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев на заседании бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям.

«Президент предложил ряд мер, которые помогут отечественному машиностроению выйти на новые высоты. Во многом это зависит от того, как быстро мы сможем усовершенствовать систему работы с квалифицированными кадрами: от ранней профориентации, повышения качества образования и до привлечения необходимых специалистов в отрасль. В этом залог наших будущих побед», — отметил Якушев. Речь URA.RU передает пресс-служба полпреда.

Слова Якушева подтвердил председатель Союза машиностроителей России, генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Он отметил, что приоритетной задачей на грядущий год является решение кадрового дефицита в сфере промышленности.

Ранее в Свердловской области придумали, как пополнить кадрами главный танковый завод РФ — «Уралвагонзавод». Например, в Нижнетагильском машиностроительном техникуме планируют увеличить количество бюджетных мест.

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Чтобы показывать отличные результаты в машиностроении и оборонной промышленности, необходимо готовить в большом объеме квалифицированные кадры. Об этом заявил полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев на заседании бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям. «Президент предложил ряд мер, которые помогут отечественному машиностроению выйти на новые высоты. Во многом это зависит от того, как быстро мы сможем усовершенствовать систему работы с квалифицированными кадрами: от ранней профориентации, повышения качества образования и до привлечения необходимых специалистов в отрасль. В этом залог наших будущих побед», — отметил Якушев. Речь URA.RU передает пресс-служба полпреда. Слова Якушева подтвердил председатель Союза машиностроителей России, генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Он отметил, что приоритетной задачей на грядущий год является решение кадрового дефицита в сфере промышленности. Ранее в Свердловской области придумали, как пополнить кадрами главный танковый завод РФ — «Уралвагонзавод». Например, в Нижнетагильском машиностроительном техникуме планируют увеличить количество бюджетных мест.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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