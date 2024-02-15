В Свердловской области придумали, как пополнить кадрами главный танковый завод РФ

Допбюджетные места в техникуме помогут пополнить кадрами «Уралвагонзавод»

15 февраля 2024 в 17:01 Размер текста - 17 +

На УВЗ идут работать многие выпускники Нижнетагильского техникума Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нижнетагильском машиностроительном техникуме (Свердловская область), который готовит кадры для главного танкового завода РФ — «Уралвагонзавода», может появиться больше бюджетных мест. Таким образом предприятие в будущем будет дополнительно пополняться специалистами. С таким предложением выступили участники на совещании по вопросам развития техникума. «Обсудили возможности увеличения приема на специальности среднего профессионального образования за счет бюджета, увеличение финансирования по госзаданию подготовки кадров, развитие материально-технической базы. В комплексе — это позволит повысить качество подготовки кадров и эффективность трудоустройства выпускников», — рассказали в пресс-службе полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимира Якушева. Сообщение опубликовано на сайте полпреда. На совещании были представители федеральных и региональных властей, Уральского федерального университета и УВЗ. По словам помощника Якушева Евгения Гурария, Нижнетагильский машиностроительный техникум обучает студентов по девяти специальностям среднего профессионального образования, ежегодно здесь выпускают около 130 человек, которые в дальнейшем трудоустраиваются на УВЗ. Предприятие «Уралвагонзавод» с начала декабря 2023 года опубликовало больше 30 вакансий. На предприятие требуются токари, фрезеровщики, шлифовщики, инженеры, слесари и другие специалисты. Также на УВЗ ищут тех, кто готов освоить профессию с нуля — обрубщиков, формовщиков, стерженщиков и других. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижнетагильском машиностроительном техникуме (Свердловская область), который готовит кадры для главного танкового завода РФ — «Уралвагонзавода», может появиться больше бюджетных мест. Таким образом предприятие в будущем будет дополнительно пополняться специалистами. С таким предложением выступили участники на совещании по вопросам развития техникума. «Обсудили возможности увеличения приема на специальности среднего профессионального образования за счет бюджета, увеличение финансирования по госзаданию подготовки кадров, развитие материально-технической базы. В комплексе — это позволит повысить качество подготовки кадров и эффективность трудоустройства выпускников», — рассказали в пресс-службе полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимира Якушева. Сообщение опубликовано на сайте полпреда. На совещании были представители федеральных и региональных властей, Уральского федерального университета и УВЗ. По словам помощника Якушева Евгения Гурария, Нижнетагильский машиностроительный техникум обучает студентов по девяти специальностям среднего профессионального образования, ежегодно здесь выпускают около 130 человек, которые в дальнейшем трудоустраиваются на УВЗ. Предприятие «Уралвагонзавод» с начала декабря 2023 года опубликовало больше 30 вакансий. На предприятие требуются токари, фрезеровщики, шлифовщики, инженеры, слесари и другие специалисты. Также на УВЗ ищут тех, кто готов освоить профессию с нуля — обрубщиков, формовщиков, стерженщиков и других.