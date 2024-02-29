Пермские ученые придумали, как за секунды печатать сложные документы

Ученые ПНИПУ разработали программу для быстрого написания технических документов

01 марта 2024 в 14:30 Размер текста - 17 +

Компьютерная программа будет реализована в виде интернет-сайта Фото: Анна Майорова © URA.RU Ученые Пермского Политеха разработали интеллектуальную систему помощи «Техдок менеджер». Она за секунды максимально точно создает по заданным правилам сложную техническую документацию. В отличие от нейросетей, изобретение специалистов ПНИПУ умеет следовать четким стандартам, таким как ГОСТ. В результате в ходе написания текста документа исключается фактор человеческой ошибки. «Логика разработанной программы построена на классификации текстов различной длины, поиске и распознавании имен людей, названий организаций, дат и других уникальных слов. „Техдок менеджер“ извлекает и систематизирует факты из текста, собирает данные для обработки и понимания языка. Программа выявляет содержательные, логические и фактические ошибки, а также распознает литературные приемы и стили. В итоге за секунды синтезирует человеко-читаемый текст на основе выявленной ранее информации и запросов пользователей», — рассказали в пресс-службе вуза. Программа реализована в виде сайта. Для создания текста нужно выбрать стандарт, этап и тип документа, который необходимо сформировать, а также отправить в окно чата запрос с уточняющими деталями. Сейчас ученые ПНИПУ сами пользуются «Техдок менеджером», а в течение года обещают выпустить полноценный продукт для пользователей. Текстового помощника можно будет использовать в сфере образования, при разработке продуктов и для сопровождения программного обеспечения. Ранее URA.RU рассказывало, что специалисты Пермского Политеха занимаются созданием сайта знакомств для ученых. Проект Scifinder призван помочь исследователям из разных областей науки найти коллег для совместной работы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ученые Пермского Политеха разработали интеллектуальную систему помощи «Техдок менеджер». Она за секунды максимально точно создает по заданным правилам сложную техническую документацию. В отличие от нейросетей, изобретение специалистов ПНИПУ умеет следовать четким стандартам, таким как ГОСТ. В результате в ходе написания текста документа исключается фактор человеческой ошибки. «Логика разработанной программы построена на классификации текстов различной длины, поиске и распознавании имен людей, названий организаций, дат и других уникальных слов. „Техдок менеджер“ извлекает и систематизирует факты из текста, собирает данные для обработки и понимания языка. Программа выявляет содержательные, логические и фактические ошибки, а также распознает литературные приемы и стили. В итоге за секунды синтезирует человеко-читаемый текст на основе выявленной ранее информации и запросов пользователей», — рассказали в пресс-службе вуза. Программа реализована в виде сайта. Для создания текста нужно выбрать стандарт, этап и тип документа, который необходимо сформировать, а также отправить в окно чата запрос с уточняющими деталями. Сейчас ученые ПНИПУ сами пользуются «Техдок менеджером», а в течение года обещают выпустить полноценный продукт для пользователей. Текстового помощника можно будет использовать в сфере образования, при разработке продуктов и для сопровождения программного обеспечения. Ранее URA.RU рассказывало, что специалисты Пермского Политеха занимаются созданием сайта знакомств для ученых. Проект Scifinder призван помочь исследователям из разных областей науки найти коллег для совместной работы.