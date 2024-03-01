В Тюмени с концертом выступит музыкант группы Егора Летова

Концерт Олега Судакова пройдет в Тюмени 17 марта

01 марта 2024 в 21:20 Размер текста - 17 +

Как рассказали организаторы концерта, Олег Судаков является ярким представителем направления «сибирский панк» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Яркий представитель музыкального направления «сибирский панк» Олег Судаков приедет с концертом в Тюмень. Как сообщили URA.RU организаторы мероприятия, Олег играл в составе группы Егора Летова — «Гражданская оборона». «В тюменском баре сыграет Олег „Манагер“ Судаков — яркий музыкант сибирского панка, поэт, публицист. Участник проектов „Гражданская Оборона“, „Коммунизм“, „Анархия“, „Родина“», — рассказала URA.RU организатор концерта Елена Изуграфова. Концерт пройдет 17 марта. Ранее URA.RU писало, что в Тюмень приезжает гитарист групп «Ария» и «Кипелов».

Яркий представитель музыкального направления «сибирский панк» Олег Судаков приедет с концертом в Тюмень. Как сообщили URA.RU организаторы мероприятия, Олег играл в составе группы Егора Летова — «Гражданская оборона». «В тюменском баре сыграет Олег „Манагер“ Судаков — яркий музыкант сибирского панка, поэт, публицист. Участник проектов „Гражданская Оборона“, „Коммунизм“, „Анархия“, „Родина“», — рассказала URA.RU организатор концерта Елена Изуграфова. Концерт пройдет 17 марта. Ранее URA.RU писало, что в Тюмень приезжает гитарист групп «Ария» и «Кипелов».