В Тюмени с концертом выступит музыкант группы Егора Летова

Концерт Олега Судакова пройдет в Тюмени 17 марта
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Как рассказали организаторы концерта, Олег Судаков является ярким представителем направления «сибирский панк» Фото:

Яркий представитель музыкального направления «сибирский панк» Олег Судаков приедет с концертом в Тюмень. Как сообщили URA.RU организаторы мероприятия, Олег играл в составе группы Егора Летова — «Гражданская оборона».

«В тюменском баре сыграет Олег „Манагер“ Судаков — яркий музыкант сибирского панка, поэт, публицист. Участник проектов „Гражданская Оборона“, „Коммунизм“, „Анархия“, „Родина“», — рассказала URA.RU организатор концерта Елена Изуграфова.

Концерт пройдет 17 марта. Ранее URA.RU писало, что в Тюмень приезжает гитарист групп «Ария» и «Кипелов».

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Яркий представитель музыкального направления «сибирский панк» Олег Судаков приедет с концертом в Тюмень. Как сообщили URA.RU организаторы мероприятия, Олег играл в составе группы Егора Летова — «Гражданская оборона». «В тюменском баре сыграет Олег „Манагер“ Судаков — яркий музыкант сибирского панка, поэт, публицист. Участник проектов „Гражданская Оборона“, „Коммунизм“, „Анархия“, „Родина“», — рассказала URA.RU организатор концерта Елена Изуграфова. Концерт пройдет 17 марта. Ранее URA.RU писало, что в Тюмень приезжает гитарист групп «Ария» и «Кипелов».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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