В Тюмени с концертом выступит музыкант группы Егора Летова

Как рассказали организаторы концерта, Олег Судаков является ярким представителем направления «сибирский панк»
Яркий представитель музыкального направления «сибирский панк» Олег Судаков приедет с концертом в Тюмень. Как сообщили URA.RU организаторы мероприятия, Олег играл в составе группы Егора Летова — «Гражданская оборона».
«В тюменском баре сыграет Олег „Манагер“ Судаков — яркий музыкант сибирского панка, поэт, публицист. Участник проектов „Гражданская Оборона“, „Коммунизм“, „Анархия“, „Родина“», — рассказала URA.RU организатор концерта Елена Изуграфова.
Концерт пройдет 17 марта. Ранее URA.RU писало, что в Тюмень приезжает гитарист групп «Ария» и «Кипелов».
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