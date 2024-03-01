ВС РФ нанесли десятки ударов по ВПК Украины

В Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ за неделю 23 раза ударили по украинским ВПК
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВС РФ за неделю совершили 23 удара по объектам военно-промышленных комплексов (ВПК) Украины. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«Российские военные за неделю нанесли 23 удара по объектам ВПК Украины <…> и базам горючего», — сообщили в Минобороны. Отмечается, что украинские ВПК занимались производством беспилотников и арсеналов.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ нанесли 37 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по объектам ВПК Украины, передает деловое издание «Взгляд». Американские эксперты предупреждали Украину о риске скорого уничтожения, сообщает телеканал 360.
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