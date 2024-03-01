ВС РФ нанесли десятки ударов по ВПК Украины

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, залп, выстрел, ракеты, военные действия, истребитель, ввс, сбойка,  stock
В Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ за неделю 23 раза ударили по украинским ВПК Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ за неделю совершили 23 удара по объектам военно-промышленных комплексов (ВПК) Украины. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«Российские военные за неделю нанесли 23 удара по объектам ВПК Украины <…> и базам горючего», — сообщили в Минобороны. Отмечается, что украинские ВПК занимались производством беспилотников и арсеналов.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ нанесли 37 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по объектам ВПК Украины, передает деловое издание «Взгляд». Американские эксперты предупреждали Украину о риске скорого уничтожения, сообщает телеканал 360.

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ВС РФ за неделю совершили 23 удара по объектам военно-промышленных комплексов (ВПК) Украины. Об этом заявили в Минобороны РФ. «Российские военные за неделю нанесли 23 удара по объектам ВПК Украины <…> и базам горючего», — сообщили в Минобороны. Отмечается, что украинские ВПК занимались производством беспилотников и арсеналов. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ нанесли 37 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по объектам ВПК Украины, передает деловое издание «Взгляд». Американские эксперты предупреждали Украину о риске скорого уничтожения, сообщает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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