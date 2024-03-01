Тюменские власти рассказали, сколько денег потратят на строительство школ и детских садов

В Тюменской области потратят 25 млрд рублей на строительство школ и детсадов

01 марта 2024 в 20:01 Размер текста - 17 +

Сейчас в Тюменской области ведется строительство 11 школ и 2 детских садов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюменской области на строительство и проектирование школ и детских садов в 2024—2026 годах потратят более 25 миллиардов рублей. Об этом сообщили в региональном департаменте образования. «Законом Тюменской области „Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов“ на 2024—2026 годы предусмотрено более 25 млрд рублей по 12 детским садам и 30 школам для их проектирования и (или) строительства», — сообщили в департаменте. Отмечается, что сейчас строят 11 школ и 2 детских сада. Ранее URA.RU писало, что в каждом строящемся районе построят новые детские сады и школы. С таким заявлением выступил губернатор региона Александр Моор. Больше мест создадут для детей ясельного возраста.

В Тюменской области на строительство и проектирование школ и детских садов в 2024—2026 годах потратят более 25 миллиардов рублей. Об этом сообщили в региональном департаменте образования. «Законом Тюменской области „Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов“ на 2024—2026 годы предусмотрено более 25 млрд рублей по 12 детским садам и 30 школам для их проектирования и (или) строительства», — сообщили в департаменте. Отмечается, что сейчас строят 11 школ и 2 детских сада. Ранее URA.RU писало, что в каждом строящемся районе построят новые детские сады и школы. С таким заявлением выступил губернатор региона Александр Моор. Больше мест создадут для детей ясельного возраста.