Тюменские власти рассказали, сколько денег потратят на строительство школ и детских садов

В Тюменской области потратят 25 млрд рублей на строительство школ и детсадов
© Служба новостей «URA.RU»
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Стройки в Заозерном. Курган, школа, строительство школы, заозерный, стройка школы
Сейчас в Тюменской области ведется строительство 11 школ и 2 детских садов Фото:

В Тюменской области на строительство и проектирование школ и детских садов в 2024—2026 годах потратят более 25 миллиардов рублей. Об этом сообщили в региональном департаменте образования.

«Законом Тюменской области „Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов“ на 2024—2026 годы предусмотрено более 25 млрд рублей по 12 детским садам и 30 школам для их проектирования и (или) строительства», — сообщили в департаменте. Отмечается, что сейчас строят 11 школ и 2 детских сада.

Ранее URA.RU писало, что в каждом строящемся районе построят новые детские сады и школы. С таким заявлением выступил губернатор региона Александр Моор. Больше мест создадут для детей ясельного возраста.

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В Тюменской области на строительство и проектирование школ и детских садов в 2024—2026 годах потратят более 25 миллиардов рублей. Об этом сообщили в региональном департаменте образования. «Законом Тюменской области „Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов“ на 2024—2026 годы предусмотрено более 25 млрд рублей по 12 детским садам и 30 школам для их проектирования и (или) строительства», — сообщили в департаменте. Отмечается, что сейчас строят 11 школ и 2 детских сада. Ранее URA.RU писало, что в каждом строящемся районе построят новые детские сады и школы. С таким заявлением выступил губернатор региона Александр Моор. Больше мест создадут для детей ясельного возраста.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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