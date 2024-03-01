«Дочка» «Роснефти» в ХМАО закупает для сотрудников путевки в Сочи на 160 миллионов рублей

«РН-Юганскнефтегаз» отправит сотрудников отдыхать на Черное море
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Сочи, сочи, море
Работники «Роснефти» из ХМАО летом отдохнут в Сочи Фото:

Дочернее общество «Роснефти» в ХМАО — «РН-Юганскнефтегаз» закупает путевки для сотрудников в Сочи. Нефтяники потратят на отдых коллектива больше 160 миллионов рублей.

«ООО „РН-Юганскнефтегаз“ закупает путевки в санаторно-курортные и оздоровительные организации, район г. Сочи, для сотрудников и членов их семей. Начальная цена — 160 370 000 рублей», — указано в документах закупки на электронной торговой площадке.

По данным электронной площадки, предприятие приобрело путевки в санатории Туапсе, Кисловодска, детские лагеря Тюменской области. Пресс-служба предприятия отказалась комментировать информацию. Источник URA.RU из нефтегазовой сферы сообщил, что у компании нет ведомственных здравниц, поэтому она организует ежегодно покупает путевки в санатории Кавказских Минеральных вод и Черного моря.

Ранее URA.RU писало, что «Сургутнефтегаз» открыл санатории «Лермонтово» и «Нефтяник Сибири» на побережье Черного моря. Первые заезды запланированы на март.

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дочернее общество «Роснефти» в ХМАО — «РН-Юганскнефтегаз» закупает путевки для сотрудников в Сочи. Нефтяники потратят на отдых коллектива больше 160 миллионов рублей. «ООО „РН-Юганскнефтегаз“ закупает путевки в санаторно-курортные и оздоровительные организации, район г. Сочи, для сотрудников и членов их семей. Начальная цена — 160 370 000 рублей», — указано в документах закупки на электронной торговой площадке. По данным электронной площадки, предприятие приобрело путевки в санатории Туапсе, Кисловодска, детские лагеря Тюменской области. Пресс-служба предприятия отказалась комментировать информацию. Источник URA.RU из нефтегазовой сферы сообщил, что у компании нет ведомственных здравниц, поэтому она организует ежегодно покупает путевки в санатории Кавказских Минеральных вод и Черного моря. Ранее URA.RU писало, что «Сургутнефтегаз» открыл санатории «Лермонтово» и «Нефтяник Сибири» на побережье Черного моря. Первые заезды запланированы на март.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...