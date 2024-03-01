«Дочка» «Роснефти» в ХМАО закупает для сотрудников путевки в Сочи на 160 миллионов рублей

«РН-Юганскнефтегаз» отправит сотрудников отдыхать на Черное море

01 марта 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

Работники «Роснефти» из ХМАО летом отдохнут в Сочи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Дочернее общество «Роснефти» в ХМАО — «РН-Юганскнефтегаз» закупает путевки для сотрудников в Сочи. Нефтяники потратят на отдых коллектива больше 160 миллионов рублей. «ООО „РН-Юганскнефтегаз“ закупает путевки в санаторно-курортные и оздоровительные организации, район г. Сочи, для сотрудников и членов их семей. Начальная цена — 160 370 000 рублей», — указано в документах закупки на электронной торговой площадке. По данным электронной площадки, предприятие приобрело путевки в санатории Туапсе, Кисловодска, детские лагеря Тюменской области. Пресс-служба предприятия отказалась комментировать информацию. Источник URA.RU из нефтегазовой сферы сообщил, что у компании нет ведомственных здравниц, поэтому она организует ежегодно покупает путевки в санатории Кавказских Минеральных вод и Черного моря. Ранее URA.RU писало, что «Сургутнефтегаз» открыл санатории «Лермонтово» и «Нефтяник Сибири» на побережье Черного моря. Первые заезды запланированы на март.

Дочернее общество «Роснефти» в ХМАО — «РН-Юганскнефтегаз» закупает путевки для сотрудников в Сочи. Нефтяники потратят на отдых коллектива больше 160 миллионов рублей. «ООО „РН-Юганскнефтегаз“ закупает путевки в санаторно-курортные и оздоровительные организации, район г. Сочи, для сотрудников и членов их семей. Начальная цена — 160 370 000 рублей», — указано в документах закупки на электронной торговой площадке. По данным электронной площадки, предприятие приобрело путевки в санатории Туапсе, Кисловодска, детские лагеря Тюменской области. Пресс-служба предприятия отказалась комментировать информацию. Источник URA.RU из нефтегазовой сферы сообщил, что у компании нет ведомственных здравниц, поэтому она организует ежегодно покупает путевки в санатории Кавказских Минеральных вод и Черного моря. Ранее URA.RU писало, что «Сургутнефтегаз» открыл санатории «Лермонтово» и «Нефтяник Сибири» на побережье Черного моря. Первые заезды запланированы на март.