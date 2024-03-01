Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров, обсуждавших атаку на Крымский мост

Симоньян показала расшифровку разговора офицеров ФРГ, обсуждавших атаку на Крым
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Сбор доверенных лиц на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Москва, симоньян маргарита
Маргарита Симоньян раскрыла, о чем говорили немецкие военные Фото:

Журналист Маргарита Симоньян опубликовала разговор представителей немецкого бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост. По ее данным, офицеры разговаривали 19 февраля.

«19 февраля 2024 года между начальником отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектором BBC бундесвера Герхартцем и сотрудниками центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте состоялся разговор». — написала Симоньян «Вконтакте». Из расшифровки следует, что немецкие военные хотели передать Киеву 100 ракет Taurus двумя партиями. Эти ракеты должны были быть использованы для атаки по Крымскому мосту.

Ранее Симоньян заявила, что у нее есть доказательства причастности Германии к терактам на Крымском мосту. Она потребовала ответа от канцлера ФРГ Олафа Шольца в связи с этим. Представитель МИД РФ Мария Захарова поддержала претензии Симоньян. Однако в Кремле не знают о содержимом записи.

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Журналист Маргарита Симоньян опубликовала разговор представителей немецкого бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост. По ее данным, офицеры разговаривали 19 февраля. «19 февраля 2024 года между начальником отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектором BBC бундесвера Герхартцем и сотрудниками центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте состоялся разговор». — написала Симоньян «Вконтакте». Из расшифровки следует, что немецкие военные хотели передать Киеву 100 ракет Taurus двумя партиями. Эти ракеты должны были быть использованы для атаки по Крымскому мосту. Ранее Симоньян заявила, что у нее есть доказательства причастности Германии к терактам на Крымском мосту. Она потребовала ответа от канцлера ФРГ Олафа Шольца в связи с этим. Представитель МИД РФ Мария Захарова поддержала претензии Симоньян. Однако в Кремле не знают о содержимом записи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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